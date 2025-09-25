Obavijesti

BLIŽI SE 'NAJSRETNIJI' DAN?

Selena Gomez udaje se ovog vikenda? Jedna njena objava je potaknula brojna šuškanja!

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Ranije u emisija 'The Tonight' show Selena nije skrivala osmijeh od uzbuđenja na pitanje vezano uz vjenčanje. Inače, da su Selena i Benny zajedno javnost je saznala u prosincu 2023., što je potvrdila i Selena.

Selena Gomez navodno se udaje ovog vikenda. Šuškanja o vjenčanju pjevačica je potaknula najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, na svojoj Instagram stranici 'Rare' podijelila je fotografiju na kojoj se nalazi stol prepun šminke, a preko fotografije je napisala i znakovit opis.

- Ja cijeli vikend - istaknula je Selena, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Ovo je slatko', 'Daaa, toliko volim ovu pjesmu', 'Rijetka ljepota i Selenina pjesma su najbolja kombinacija za vikend', pisali su joj.

Vijest da se udaje ovog vikenda, nedavno je objavio TMZ. Isti portal otkrio je i da je Selena dobila poklon od PETA-e, udruge za zaštitu životinja, koja je paru poslala vegansku verziju Bennyjevog omiljenog jela, kombinaciju čipsa i kavijara, a u poklon košarici pronašli su se Lay's čips, recept za crème fraîche, sličan krem siru, ali bez mliječnih proizvoda, vlasac i Cavi-art, zamjena za kavijar na biljnoj bazi od morskih algi.

Na svadbenoj proslavi u Kaliforniji trebali bi se pojaviti Paris Hilton i Martin Short, dok se za Taylor Swift još ne zna hoće li doći. Nicky Hilton nedavno je za Access Hollywood potvrdila da je njezina sestra Paris na ekskluzivnom popisu uzvanika. Šuška se i da će vjenčanje biti na privatnom imaju u Santa Barbari, dok će gosti biti smješteni u luksuznom hotelu El Encanto, a da bi se sačuvala privatnost, svi će biti prevezeni na lokaciju bez znanja gdje točno idu.

Ranije, u emisiji 'The Tonight Show', u kojoj su gostovali i Steve Martin te Martin Short, Selena nije sakrivala osmijeh s lica dok je s voditeljem Jimmyjem Fallonom pričala o najsretnijem danu. 

- Bit će predivno. Jako sam sretna. Sve ide dobro. Jako sam uzbuđena - prokomentirala je Gomez. 

- Siguran sam da će naše pozivnice stići svakog trena. Svi smo jako uzbuđeni jer volimo ovu djevojku i volimo njezinog zaručnika Bad Bunnyja - našalio se Steve, dok je Martina otkrila da su oboje pozvani. 

Podsjetimo, da su Selena i Benny Blanco zajedno javnost je saznala u prosincu 2023., što je i sama pjevačica potvrdila na svojem Instagram profilu, dok su se zaručili samo godinu dana nakon. Inače, pripreme za vjenčanje krenule su odmah nakon zaruka, a na promociji Blancova albuma 'I Said I Love You First' u emisiji 'The Tonight Show' pjevačica je priznala da je prosidbu gotovo pokvarila.

Foto: Instagram/

