Nikolina: Umjesto poklona za rođendan donirajte azilu za pse

Nikolina Pišek (45) godinama spašava pse s ceste i pomaže ih udomljavati. Nedavno je njena kćer Una Sofija proslavila 6. rođendan, a voditeljica je uzvanicima rekla da ne kupuju skupocjene poklone već da radije doniraju azilu za pse. Isto je i kad sama Nikolina ima rođendan.

- Rijetko slavim rođendane, slavila sam prije dvije godine jer eto došlo mi je, ali bilo je isto tako, zabranila sam i cvijeće i rekla sam uzvanicima da daju ili novčanu donaciju ili hranu udruzi Beta iz Beograda. Mislim da je zgodno da se klinci uče empatiji prema psima. To je mala gesta, ali klincima je to slatko. Nakon rođendana otišli smo u azil, moja kćer se već navikla na to jer je bila sa mnom nekoliko puta. To su sve sitnice koje radim - kaže nam Nikolina Pišek, koja trenutno skrbi oko šest pasa.

Sama ima četiri psa. Donedavno je imala kavalir španijela, pomeranca i jednog mješanca kojeg je kući doveo njen suprug Vidoje Ristović (42). Našao ga je u snijegu kako se smrzava, imao je tek 400 grama, a s njima je sada već šest godina. No nedavno su dobili još jednog pomeranca.

- Trebao je ići Vidojevoj majci, ali kako ja ne mogu pustiti ni jednog tako je ostao kod nas. Moja empatija prema životinjama oduvijek je postojala samo što s vremenom postaneš svjesniji nekih stvari. Pokušavam koliko mogu pomagati, radili smo i kalendar za udrugu Beta s Viktorom Dragom. To je bilo nešto slatko, da eksponiramo životinje koje su za udomljavanje. Ako svi malo upremo možemo dovesti do nekih pomaka na bolje - kaže Nikolina.

Susretala se s mnogo tužnih sudbina pasa, a posebno joj se urezao u sjećanje nedavni slučaj koji ju je potresao netom prije Božića kad je zbog nevješte operacije uginuo pas kojeg je potom pokušala spasiti.

- To su slučajevi koji te potresu i teški su ali moraš na to biti spreman - kaže Nikolina, koja kao lijepu priču izdvaja onu kad su ona i prijateljica Jelena Kovačević od Levijatana preuzeli kujicu Vitu i pomogle je udomiti u Engleskoj.

- Nakon dosta velikih napora kujica se udomila i bila je i djeveruša vlasnicima na svadbi. Vita je danas pas koji radi s djecom s ortopedskim problemima u bolnici. To je jedna dirljiva i teška priča sa sretnim krajem - kaže Nikolina.

Prije sedam godina uginuo joj je kavalir španijel Tyson nakon što ga je napao susjedov pas, a s gazdom je i danas na sudu.

- Sad imamo jedno ročište u drugom mjesecu. Uporna sam, istjerat ću to do kraja - zaključila je Nikolina.

