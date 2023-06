Robbie Williams oglasio se i oko 2. večeri u Puli: 'Nadam se da ću vas uskoro opet vidjeti!'

Robbie Williams imao je u utorak i srijedu koncerte u pulskoj Areni. Obje večeri privukao je na tisuće obožavatelja, a neki su čak i "kampirali" ispred Arene u utorak kako bi uhvatili što bolja mjesta.

U srijedu se Williams oglasio oko prve večeri i pitao "možemo li bolje drugu večer?", a u četvrtak je na Instagramu objavio fotografiju sebe u Areni.

- Hrvatska, hvala vam za dvije nevjerojatne večeri! Nadam se da ću vas uskoro vidjeti opet - napisao je.

Williams je prve večeri napravio pravi spektakl - jednu je djevojku iz publike poljubio u obraz, pa se ispričavao muškarcu pokraj nje, vjerojatno njenom suprugu. Drugu je damu ispitivao o dekolteu, a skandirao je i Luki Modriću.

Zabave nije nedostajalo ni druge večeri.

U jednom trenutku bacao je majice u publiku. Cijela Arena u deliriju je pjevala sve njegove hitove, a nakon završetka koncerta 'pozornicom pod zvijezdama' prolomilo se 'hoćemo još', nakon čega je pjevač izašao i otpjevao 'No Regrets'.

Sišao je u publiku i pitao 22-godišnjakinju zna li njegove pjesme ili ih je naučila od bake, a potom je došao do obožavateljice koja mu je priznala da živi u Las Vegasu i da ga obožava, pa joj je posvetio pjesmu 'She's The One'.