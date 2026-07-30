Robert iz 'Ljubav na selu' imao prometnu nesreću: Preplašio sam se, ali važno da smo dobro

Roberta (44) smo gledali u posljednjoj sezoni showa "Ljubav je na selu", a za RTL.hr je otkrio kako je jučer imao prometnu nezgodu. Ispričao je kako je sve dogodilo na uskoj cesti na kojoj je bio nepregledan zavoj.

Foto: RTL

U trenutku nezgode našao se u situaciji koju nažalost nije mogao izbjeći, ali srećom, u nezgodi nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. I on i druga vozačica su prošli bez većih posljedica. Ostala mu je samo manja bol u vratu.

- To mi je bila prva prometna u životu i iskreno sam se prepao. Nije ugodno kada se tako nešto dogodi, ali najvažnije je da smo svi dobro - rekao je.

Iako ga je ovaj događaj potresao, Robert ima razlog za osmijeh. Farmer koji je ljubav tražio putem ekrana nedavno je otkrio kako je sretno zaljubljen, a objavio je i fotografiju s djevojkom.