Obavijesti

Show

Komentari 0
OTKRIO DETALJE

Robert iz 'Ljubav na selu' imao prometnu nesreću: Preplašio sam se, ali važno da smo dobro

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Robert iz 'Ljubav na selu' imao prometnu nesreću: Preplašio sam se, ali važno da smo dobro
Foto: RTL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U trenutku nezgode našao se u situaciji koju nažalost nije mogao izbjeći, ali srećom, u nezgodi nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. I on i druga vozačica su prošli bez većih posljedica

Admiral

Roberta (44) smo gledali u posljednjoj sezoni showa "Ljubav je na selu", a za RTL.hr je otkrio kako je jučer imao prometnu nezgodu. Ispričao je kako je sve dogodilo na uskoj cesti na kojoj je bio nepregledan zavoj.

Foto: RTL

U trenutku nezgode našao se u situaciji koju nažalost nije mogao izbjeći, ali srećom, u nezgodi nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. I on i druga vozačica su prošli bez većih posljedica. Ostala mu je samo manja bol u vratu.

NOVI IMIDŽ Bahra iz 'Ljubav je na selu' ima novu frizuru, a pratiteljima je uputila dirljivu osobnu zamolbu
Bahra iz 'Ljubav je na selu' ima novu frizuru, a pratiteljima je uputila dirljivu osobnu zamolbu

- To mi je bila prva prometna u životu i iskreno sam se prepao. Nije ugodno kada se tako nešto dogodi, ali najvažnije je da smo svi dobro - rekao je.

EVO KAKO SAD IZGLEDA FOTO Sjećate li se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Prekinula je zaruke i promijenila imidž
FOTO Sjećate li se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Prekinula je zaruke i promijenila imidž

Iako ga je ovaj događaj potresao, Robert ima razlog za osmijeh. Farmer koji je ljubav tražio putem ekrana nedavno je otkrio kako je sretno zaljubljen, a objavio je i fotografiju s djevojkom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovog puta nije prekrila niti bradavice! Ispod prozirnog bodija Bianca nije nosila ništa
POKAZALA BAŠ SVE

FOTO Ovog puta nije prekrila niti bradavice! Ispod prozirnog bodija Bianca nije nosila ništa

Censori je ovaj put na zabavu stigla u nešto pristojnijem izdanju, ali kako je večer odmicala, tako je ona 'skidala' odjeću sa sebe. Iako je na prvi pogled djelovala golo, na kraju večeri ipak je ostavila prozirni bodi...
FOTO/VIDEO Održana je misa za Olivera, a poslušajte koje je pjesme Ante Gelo odsvirao...
'TRAG U BESKRAJU'

FOTO/VIDEO Održana je misa za Olivera, a poslušajte koje je pjesme Ante Gelo odsvirao...

U župi svetog Josipa u Vela Luci, održana je sveta mista zadušnica za Olivera Dragojevića, a Ante Gelo je nakon mise odsvirao dvije pjesme
FOTO To nije sve! Severina opet u tangicama, pokazala i dekolte
NOVE FOTKE

FOTO To nije sve! Severina opet u tangicama, pokazala i dekolte

Pjevačica je objavila još fotografija na kojima se kroz izrez haljine vide 'Gucci' tangice. No osim toga, sada je dala bolji uvid u ono što priprema...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026