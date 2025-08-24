Romansa na Bolu! Jelena Rozga i Ivan Huljić uživali u kafiću...

Jelena Rozga svoj 48. rođendan provela je radno, nastupajući na otoku Bolu u subotu, gdje je svojim hitovima oduševila publiku. Nakon nastupa, pjevačica je s Ivanom Huljićem, svojim partnerom, uživala u mirnoj nedjeljnoj kavi, daleko od užurbanog života i svjetla reflektora.

Foto: Čitatelj 24sata

Za ovu priliku Jelena je odabrala jednostavan, ali profinjen look – bijelu majicu i traperice, dok je Ivan bio ležeran u kratkoj majici ispod košulje, kratkim hlačama i bijelim tenisicama. Njihov stil i opuštena atmosfera dodatno su naglasili prirodnost i sklad njihove veze.

Pjevačica je ranije za srpske medije otkrila kako, unatoč glamuroznom izgledu na sceni, privatno vodi opušten život.

- Ako nisam na sceni, ne sređujem se, što bih se sređivala. Ja sam jednostavna. Živim u kvartu gdje me svi znaju, šetam svog psa, opuštena u tenisicama i laganoj odjeći, bez šminke. Obično sam s repićem pa izgledam kao dijete - kazala je kroz smijeh.

Veliku pažnju izazvalo je i njezino pomirenje s Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića.

Foto: Čitatelj 24sata

Njihova ljubav počela je prije više od deset godina, a sada su si dali drugu šansu. Pjevačica je istaknula kako ne zamjera susjedima što su otkrili njihovu vezu.

- Ne ljutim se na susjede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Nije da smo se skrivali, samo volim privatno čuvati te trenutke i živjeti mirnije - rekla je Jelena.

- Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti bile prisutne pa smo se malo razdvojili. Sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji - dodala je o svojoj obnovljenoj vezi.