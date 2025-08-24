Jelena Rozga proslavila 48. rođendan nastupom na Bolu, a nakon toga uživala u mirnom danu s Ivanom Huljićem. Opuštena i sretna, ističe važnost privatnosti i ljubavi koja je uvijek tu...
Romansa na Bolu! Jelena Rozga i Ivan Huljić uživali u kafiću...
Jelena Rozga svoj 48. rođendan provela je radno, nastupajući na otoku Bolu u subotu, gdje je svojim hitovima oduševila publiku. Nakon nastupa, pjevačica je s Ivanom Huljićem, svojim partnerom, uživala u mirnoj nedjeljnoj kavi, daleko od užurbanog života i svjetla reflektora.
Za ovu priliku Jelena je odabrala jednostavan, ali profinjen look – bijelu majicu i traperice, dok je Ivan bio ležeran u kratkoj majici ispod košulje, kratkim hlačama i bijelim tenisicama. Njihov stil i opuštena atmosfera dodatno su naglasili prirodnost i sklad njihove veze.
Pjevačica je ranije za srpske medije otkrila kako, unatoč glamuroznom izgledu na sceni, privatno vodi opušten život.
- Ako nisam na sceni, ne sređujem se, što bih se sređivala. Ja sam jednostavna. Živim u kvartu gdje me svi znaju, šetam svog psa, opuštena u tenisicama i laganoj odjeći, bez šminke. Obično sam s repićem pa izgledam kao dijete - kazala je kroz smijeh.
Veliku pažnju izazvalo je i njezino pomirenje s Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića.
Njihova ljubav počela je prije više od deset godina, a sada su si dali drugu šansu. Pjevačica je istaknula kako ne zamjera susjedima što su otkrili njihovu vezu.
- Ne ljutim se na susjede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Nije da smo se skrivali, samo volim privatno čuvati te trenutke i živjeti mirnije - rekla je Jelena.
- Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti bile prisutne pa smo se malo razdvojili. Sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji - dodala je o svojoj obnovljenoj vezi.
