Obavijesti

Show

Komentari 1
POZNATI PAR

Romansa na Bolu! Jelena Rozga i Ivan Huljić uživali u kafiću...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Romansa na Bolu! Jelena Rozga i Ivan Huljić uživali u kafiću...
3
Foto: Čitatelj 24sata

Jelena Rozga proslavila 48. rođendan nastupom na Bolu, a nakon toga uživala u mirnom danu s Ivanom Huljićem. Opuštena i sretna, ističe važnost privatnosti i ljubavi koja je uvijek tu...

Jelena Rozga svoj 48. rođendan provela je radno, nastupajući na otoku Bolu u subotu, gdje je svojim hitovima oduševila publiku. Nakon nastupa, pjevačica je s Ivanom Huljićem, svojim partnerom, uživala u mirnoj nedjeljnoj kavi, daleko od užurbanog života i svjetla reflektora.

Foto: Čitatelj 24sata

Za ovu priliku Jelena je odabrala jednostavan, ali profinjen look – bijelu majicu i traperice, dok je Ivan bio ležeran u kratkoj majici ispod košulje, kratkim hlačama i bijelim tenisicama. Njihov stil i opuštena atmosfera dodatno su naglasili prirodnost i sklad njihove veze.

JELENA ROZGA SLAVI ROĐENDAN FOTO Kao djevojčica nije voljela suknje, a zaručila se poslije šest mjeseci veze: Danas je njen dan
FOTO Kao djevojčica nije voljela suknje, a zaručila se poslije šest mjeseci veze: Danas je njen dan

Pjevačica je ranije za srpske medije otkrila kako, unatoč glamuroznom izgledu na sceni, privatno vodi opušten život.

- Ako nisam na sceni, ne sređujem se, što bih se sređivala. Ja sam jednostavna. Živim u kvartu gdje me svi znaju, šetam svog psa, opuštena u tenisicama i laganoj odjeći, bez šminke. Obično sam s repićem pa izgledam kao dijete - kazala je kroz smijeh.

POVREDE GLAVE I RUKU UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...
UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...

Veliku pažnju izazvalo je i njezino pomirenje s Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića.

Foto: Čitatelj 24sata

Njihova ljubav počela je prije više od deset godina, a sada su si dali drugu šansu. Pjevačica je istaknula kako ne zamjera susjedima što su otkrili njihovu vezu.

PREPOZNAJETE LI IH? FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera
FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera

- Ne ljutim se na susjede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Nije da smo se skrivali, samo volim privatno čuvati te trenutke i živjeti mirnije - rekla je Jelena.

- Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti bile prisutne pa smo se malo razdvojili. Sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji - dodala je o svojoj obnovljenoj vezi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...
POVREDE GLAVE I RUKU

UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...

Ana Nikolić objavila šokantnu snimku na svojim društvenim mrežama. Pretučena i uplakana optužuje kompozitora za napad. Kasnije završila u Urgentnom centru u Beogradu gdje su joj ustanovili povrede glave i ruku
FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...
CAJKA VOLI PHOTOSHOP

FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...

I dok po društvenim mrežama fotografije koje cajka Jelena Karleuša postavi 'blistaju', na profesionalnim fotografijama fotoreportera srpska pjevačica izgleda... Drugačije, gotovo neprepoznatljivo. Zbog pretjeranog 'peglanja' fotografija našla se i na nekoliko lista 'najvećih photoshop failova'. Jasno je i zašto. U galeriji pogledajte kako cajka izgleda u stvarnosti, prije nego krenu 'raditi' filteri.... Inače, ovog je ljeta itekako aktivna. Na društvenim mrežama. Tamo gnjusno vrijeđa sve koji podržavaju velike prosvjede protiv vlasti u Srbiji, poziva na nasilje, želi zatvarati fakultete...
FOTO 'Ja sam fit baka od 65 i lovim dečke u 20-im godinama. Misle da mi je unuka sestra...'
MODEL, TRENERICA, AUTORICA...

FOTO 'Ja sam fit baka od 65 i lovim dečke u 20-im godinama. Misle da mi je unuka sestra...'

Ja sam seksi baka od 65 godina i u lovu sam na mlađeg dečka. Muškarci u 20-im godinama imaju toliko više energije. Ljudi nekad misle da mi je 21-godišnja unuka sestra, kaže Australka Leslie Maxwell, koja sebe predstavlja kao osobnu trenericu slavnih. Ni 'influencanje' joj nije strano, na Instagramu je prati oko 150.000 ljudi, s kojima svakodnevno dijeli savjete o vježbanju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025