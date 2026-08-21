Obavijesti

Show

Komentari 1
ČLAN POZNATE OBITELJI

Rusija je raspisala tjeralicu za bivšim dečkom Taylor Swift

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Rusija je raspisala tjeralicu za bivšim dečkom Taylor Swift
1
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rusija je raspisala međunarodnu tjeralicu za sinom američkog ministra zdravstva koji je ujedno i bivši dečko Taylor Swift

Admiral

Rusija je raspisala međunarodnu tjeralicu za Conorom Kennedyjem (32) sinom američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja mlađeg i bivšim partnerom pjevačice Taylor Swift.

NOVI UDARAC TRUMPU Trumpov antivakser Kennedy htio smanjiti broj cjepiva za djecu, sudac mu poništio odluku
Trumpov antivakser Kennedy htio smanjiti broj cjepiva za djecu, sudac mu poništio odluku
Exclusive - Taylor Swift And Conor Kennedy Take A Beach Stroll
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Kennedy je završio na popisu traženih osoba zbog optužbi da je sudjelovao u ratu u Ukrajini na strani ukrajinskih snaga. Kennedy nema vojnog iskustva, a u Ukrajinu je otputovao 2022. godine kako bi se pridružio ukrajinskim snagama u obrani od ruske invazije te svoju odluku nije rekao poznatoj američkoj obitelji. Ruska državna agencija TASS izvijestila je da ga se tereti prema članku 353. ruskog Kaznenog zakona, koji regulira sudjelovanje plaćenika u oružanim sukobima, a ako bude osuđen, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od sedam do deset godina.

NOVOPEČENI MLADENCI Taylor Swift tjedan dana nakon vjenčanja pokazala prsten
Taylor Swift tjedan dana nakon vjenčanja pokazala prsten
'SRETNI I ZAHVALNI' Travis Kelce pokazao vjenčani prsten s posebnim dizajnom
Travis Kelce pokazao vjenčani prsten s posebnim dizajnom

Kennedy je iste godine kad je otišao u Ukrajinu na Instagramu objasnio i svoje motive za odlazak.

- Kao i mnoge druge, duboko me pogodilo ono što se prošle godine događalo u Ukrajini. Želio sam pomoći. Čim sam čuo za ukrajinsku Međunarodnu legiju, znao sam da moram ići. Već idući dan otišao sam u veleposlanstvo prijaviti se. Samo sam jednoj osobi ovdje rekao gdje sam, a ondje sam samo jednoj osobi otkrio svoje pravo ime. Nisam htio da mi se obitelj i prijatelji brinu, a nisam želio ni da me tretiraju drugačije od ostalih. Nisam proveo puno vremena u Ukrajini, ali sam puno toga vidio i osjetio. Uloga vojnika svidjela mi se više nego što sam očekivao. Zastrašujuće je, ali život je jednostavan, a nagrada za hrabrost i dobra djela je golema - napisao je tada Kennedy ispod fotografije njega na bojišnici.

Conor Kennedy poznat je i po svojoj kratkoj vezi s Taylor Swift s kojom se zabavljao u ljeto 2012. godine. Tijekom njihove veze navodno je nepozvan došao na vjenčanje svoje rođakinje Kyle, zbog čega se njezina majka Victoria žalila medijima. Par je prekinuo vezu u listopadu 2012. godine, a tada se kružile glasine kako je obitelj Kenney sretna zbog prekida jer nisu podržavali vezu te su smatrali kako je pjevačica bahata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovako izgleda kuća koju je Amerikanac kupio za 5000€ u Zagorju, a sad joj prijeti rušenje
POGLEDAJTE FOTKE

Ovako izgleda kuća koju je Amerikanac kupio za 5000€ u Zagorju, a sad joj prijeti rušenje

Američki glazbenik i influencer Justus Reid kupio je staru kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5000 eura, a u njezinu je obnovu uložio oko 70.000 eura. Sad je otkrio da kući prijeti rušenje jer nije upisana kao legalan objekt. Reid pokušava riješiti papirologiju i nada se da će uspjeti legalizirati kuću. U galeriji pogledajte kako izgleda kuća koju je Amerikanac potpuno preuredio
Šuškalo se da su se Jelena Karleuša i njen bivši suprug pomirili, evo što on kaže na to
ISTINA O 'POMIRENJU'

Šuškalo se da su se Jelena Karleuša i njen bivši suprug pomirili, evo što on kaže na to

Duško Tošić oglasio se putem Instagrama povodom glasina o pomirenju njega i Jelene Karleuše. O tome se oglasila i pjevačica, a evo što su rekli
FOTO Maji ispod šljokičaste haljine provirile bradavice, a svi se pitaju nosi li uopće i gaćice
LJETNO IZDANJE

FOTO Maji ispod šljokičaste haljine provirile bradavice, a svi se pitaju nosi li uopće i gaćice

Naša pjevačica odlučila je pobjeći na kratki odmor u Grčku između koncerata, gdje se toliko opustila da je zaboravila na sebe staviti grudnjak, a možda i gaćice?!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026