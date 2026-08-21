Rusija je raspisala tjeralicu za bivšim dečkom Taylor Swift

Rusija je raspisala međunarodnu tjeralicu za Conorom Kennedyjem (32) sinom američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja mlađeg i bivšim partnerom pjevačice Taylor Swift.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Kennedy je završio na popisu traženih osoba zbog optužbi da je sudjelovao u ratu u Ukrajini na strani ukrajinskih snaga. Kennedy nema vojnog iskustva, a u Ukrajinu je otputovao 2022. godine kako bi se pridružio ukrajinskim snagama u obrani od ruske invazije te svoju odluku nije rekao poznatoj američkoj obitelji. Ruska državna agencija TASS izvijestila je da ga se tereti prema članku 353. ruskog Kaznenog zakona, koji regulira sudjelovanje plaćenika u oružanim sukobima, a ako bude osuđen, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od sedam do deset godina.

Kennedy je iste godine kad je otišao u Ukrajinu na Instagramu objasnio i svoje motive za odlazak.

- Kao i mnoge druge, duboko me pogodilo ono što se prošle godine događalo u Ukrajini. Želio sam pomoći. Čim sam čuo za ukrajinsku Međunarodnu legiju, znao sam da moram ići. Već idući dan otišao sam u veleposlanstvo prijaviti se. Samo sam jednoj osobi ovdje rekao gdje sam, a ondje sam samo jednoj osobi otkrio svoje pravo ime. Nisam htio da mi se obitelj i prijatelji brinu, a nisam želio ni da me tretiraju drugačije od ostalih. Nisam proveo puno vremena u Ukrajini, ali sam puno toga vidio i osjetio. Uloga vojnika svidjela mi se više nego što sam očekivao. Zastrašujuće je, ali život je jednostavan, a nagrada za hrabrost i dobra djela je golema - napisao je tada Kennedy ispod fotografije njega na bojišnici.

Conor Kennedy poznat je i po svojoj kratkoj vezi s Taylor Swift s kojom se zabavljao u ljeto 2012. godine. Tijekom njihove veze navodno je nepozvan došao na vjenčanje svoje rođakinje Kyle, zbog čega se njezina majka Victoria žalila medijima. Par je prekinuo vezu u listopadu 2012. godine, a tada se kružile glasine kako je obitelj Kenney sretna zbog prekida jer nisu podržavali vezu te su smatrali kako je pjevačica bahata.