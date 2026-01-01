Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

S Nives Celzijus ulazimo u novu 2026. Samo za Cafe pričala je o ljubavi, glumi, glazbi, željama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
S Nives Celzijus ulazimo u novu 2026. Samo za Cafe pričala je o ljubavi, glumi, glazbi, željama
1
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/VL arhiva/Promo

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Izdala je prošle godine pjesmu "Je, bo'me je!" i "uzburkala duhove". Često joj to pođe za rukom, posebno fotografijama i videima na društvenim mrežama. Riječ je o Nives Celzijus, koju smo snimali kao Kendall Jenner. U tom stilu, s uzdignutom nogom, fotografirala se i Victoria Beckham. U razgovoru samo za Cafe otkrila nam je kako ocjenjuje prošlu godinu, što očekuje od 2026., kakvi su joj planovi i želje...

U PETAK NA SVIM KIOSCIMA Glumačka diva Sanja Vejnović samo za Cafe pozirala kao Ava Gardner: Uskoro 'Divlje pčele'
Glumačka diva Sanja Vejnović samo za Cafe pozirala kao Ava Gardner: Uskoro 'Divlje pčele'



Pet kritičara Cafea odabralo je najboljih pet serija u prošloj godini, a donosimo i veliki pregled zanimljivih serija koje iščekujemo ove godine. Ima za svačiji ukus ponešto...

U PETAK NA KIOSCIMA Neda Ukraden na jedan dan je samo za Cafe postala crnka
Neda Ukraden na jedan dan je samo za Cafe postala crnka

U vremeplovu smo se prisjetili Tomislava Ivčića. Bio je čovjek u svim nijansama, a takve su bile i njegove pjesme. Da nije bilo tragične prometne nesreće, pjevač, skladatelj i dobročinitelj 6. siječnja napunio bi 73 godine. 

SAMO UZ 24SATA Kraljica sapunica Ksenija Pajić postala opaka modna urednica iz filma 'Vrag nosi Pradu'
Kraljica sapunica Ksenija Pajić postala opaka modna urednica iz filma 'Vrag nosi Pradu'

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati
ČESTO SE SKIDALA

FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja je ove godine proslavila 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Pobjednici Supertalenta: Za nas je Hrvatska pravo otkriće, hvala vam na svemu. Želimo se vratiti
DUO TURKEEV & KIDS

Pobjednici Supertalenta: Za nas je Hrvatska pravo otkriće, hvala vam na svemu. Želimo se vratiti

Obitelj iz Ukrajine akrobacijama je oduševila sve. Kažu da je u njihovim nastupima sve sigurno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026