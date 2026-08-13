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TRI GODINE LJUBAVI

Sam Smith novi album posvetio je svome zaručniku Christianu

Piše Maša Mai Čigir,
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Sam Smith novi album posvetio je svome zaručniku Christianu
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Foto: Brendan McDermid
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Sam Smith otkrio je kome je posvetio svoj najnoviji album koji izlazi krajem kolovoza

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Pjevač i kantautor Sam Smith svoj je nadolazeći album stvarao iz ljubavi. Britanski glazbenik gostovao je u utorak u emisiji 'The New Yorker Radio Hour' te je govorio o tome kako je njegov zaručnik, modni dizajner Christian Cowan, imao važnu ulogu u nastanku dugo iščekivanog albuma 'Hazel eyes', prenosi People.

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Sam Smith ne skriva više ništa, ljubavne boli pretvorio je u milijunske hitove koje znaju svi

- Bio je predivan i pružao mi je podršku tijekom cijelog procesa stvaranja ovog albuma. Bilo je to balansiranje između pitanja: ‘Koliko toga podijeliti?’. Nisam želio podijeliti previše, ali istovremeno album govori o njemu i predstavlja ljubavno pismo njemu, kao i odraz ovog razdoblja kroz koje trenutno prolazimo - rekao je Smith.

Na pitanje je li bilo izazovno pisati pjesme koje proizlaze iz ljubavi i sreće, Smith je rekao kako je očekivao da će biti.

- Bio sam uplašen. Kad sam bio mlađi, uvijek sam se jako bojao zaljubljivanja, posebno nakon što je ‘In the Lonely Hour’ imao toliko velik uspjeh i promijenio moj život na toliko načina. Mislio sam: ‘Bolje mi je ostati jadan.’ Ali znao sam da, kada dođe pravo vrijeme i kada se zaista zaljubim te budem mogao crpiti iz tog osjećaja, ne želim se toga bojati. Kao umjetniku, to mi je bilo vrlo duboko i obogaćujuće iskustvo - rekao je.

VELIKI KORAK Sam Smith i Christian Cowan zaručili se nakon tri godine veze
Sam Smith i Christian Cowan zaručili se nakon tri godine veze
EXCLUSIVE: Sam Smith and Christian Cowan Head Out in New York City.
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Peti studijski album Sama Smitha izlazi 21. kolovoza. Album dolazi nakon albuma 'Gloria' iz 2023., 'Love Goes' iz 2020., 'The Thrill of It All' iz 2017. i 'In the Lonely Hour' iz 2014. godine. Smith je u srpnju potvrdio da je zaručen za Cowana, s kojim je u vezi tri godine.

NAKON TRI GODINE VEZE Sam Smith potvrdio je zaruke s dečkom Christianom Cowenom
Sam Smith potvrdio je zaruke s dečkom Christianom Cowenom

Pjevač pjesme 'Too Good at Goodbyes' također je rekao da je počeo skladati prvu pjesmu na albumu, 'Everlasting Love', večer prije njihova prvog spoja. Smith i Cowan prvi su put viđeni zajedno u prosincu 2022., kada su pozirali za fotografiju s bivšim predsjednikom Joeom Bidenom i bivšom prvom damom Jill Biden u Bijeloj kući. Međutim, svoju vezu nisu potvrdili sve do svibnja 2024., kada su se zajedno pojavili na Met Gali.

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