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Saša Šekoranja posebnim darom ganuo Terezu: 'Volim te'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Saša Šekoranja posebnim darom ganuo Terezu: 'Volim te'
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Umjetnik i florist naslikao je portret glazbene dive slušajući jednu njezinu pjesmu

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Moj Saša Šekoranja me uvijek ponovno i nanovo iznenadi i raznježi, poručila je glazbena diva Tereza Kesovija, ganuta gestom dugogodišnjeg prijatelja.

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Dok se priprema za nove koncerte oproštajne turneje, Terezu je dočekalo posebno iznenađenje našeg umjetnika i florista.

- Sliku je svojim spretnim rukama nacrtao danas poslijepodne slušajući jednu moju pjesmu.... Saša, volim te - napisala je pjevačica.

Nastala je slika koja nije prošla nezapaženo ni među Terezinim obožavateljima, a mnogi su primijetili kako je umjetnik uspio uhvatiti upravo ono po čemu je pjevačica prepoznatljiva, snagu, eleganciju i emociju.

'Saša nije samo naslikao lice, nego je uhvatio njezinu energiju i karakter pa portret djeluje živ', 'Predivna. Umjetnik s dušom', 'Prekrasna slika, to je Tereza', neki su od brojnih komentara.

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Lijepe riječi i brojni komplimenti stižu Terezi u posebno emotivnom razdoblju. Glazbena diva trenutačno je na oproštajnoj turneji kojom se još jednom susreće s publikom koja je prati već desetljećima. Nedavno je nastupila na Starom placu u Splitu, a sad je očekuju koncerti u Dubrovniku.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

U Kneževu dvoru nastupit će 13. i 14. lipnja, a drugi koncert dodan je zbog velikog interesa publike. Nakon Dubrovnika trebala bi zapjevati još u Ljubljani i Zagrebu.

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