'Savršeni' Petar otputovao u Libanon, evo što je objavio

Petar Rašić, 'Gospodin Savršeni' iz posljednje sezone showa, otkrio je kako se nalazi na Bliskom istoku, točnije u Libanonu.

Nakon odmora na našim otocima, odlučio se otisnuti da udaljeno i avanturističko putovanje, a za sada je na svom Instagram profilu s pratiteljima podijelio tek djelić svojih doživljaja.

Otkrio je tako da se nalazi u Bejrutu, objavivši fotografiju užurbane gradske prometnice. Uz jednostavnu poruku "Hello" dodao je i lokaciju koja je odmah otkrila gdje se nalazi – Bejrut.

Foto: instagram

No Petar nije ostao samo u središtu gradske vreve. U jednoj od sljedećih objava pokazao usku ulicu natkrivenu velikim bijelim platnima koja stvaraju hlad, dok se između kamenih zidova i šarenih pročelja protežu ukrasne lampice i zelenilo, no točnu lokaciju je zadržao za sebe.

Foto: instagram

Podsjetimo, Petar je nedavno imao burne promjene na ljubavnom planu. U finalu showa 'Gospodin Savršeni' posljednju je ružu dao Anastasiji Kaleb, a nakon snimanja nastavili su vezu. No u prvoj polovici srpnja pojavile su se glasine kako je ljubavi došao kraj. Petar je tada s Instagram obrisao zajedničke fotografije, dok je Anastasia deaktivirala profil. Uskoro se i oglasila oko prekida.

- Iz poštovanja prema našem odnosu, neću iznositi detalje našega prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje - rekla je za Net.hr sredinom prošlog mjeseca.

Foto: Instagram

Ipak, uskoro se par pomirio, a Anastasia je na svojem Instagram profilu objavila kratki video njih dvoje u zagrljaju, a uslijedio je i poljubac. Na idućoj Instagram priči objavila je Petrovu fotografiju na koju je napisala "Moja ljubav". I Petar je na svojem Instagram profilu objavio fotku Anastasije s leđa.... Sada oboje rado objavljuju zajedničke fotke, a ako je suditi prema njima, ljubav opet cvjeta.