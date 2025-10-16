Obavijesti

ZAČUDILA PUBLIKU

Severina pjevala pod koronom u Zadru: Nemojte se približavati

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matea Smolčić Senčar

Dobra večer svima, moje ime je Severina. Jako mi je drago što sam na vašoj fešti, ovo mi je ne znam koji put. I imam koronu pa nemojte se približavat, otkrila je okupljenima

U zadarskom Kapetanskom parku preksinoć je nastupala Severina (53). Pjevačica se obratila publici i pozdravila ih, pa šokirala kada im je otkrila da je bolesna.

Foto: Severina/Instagram

-  Dobra večer svima, moje ime je Severina. Jako mi je drago što sam na vašoj fešti, ovo mi je ne znam koji put. I imam koronu pa nemojte se približavat - rekla je u videu kojeg prenosi 023.zadar.

Danas je oduševila obožavatelje na društvenim mrežama objavivši kako na probu za nadolazeći koncert u splitskoj dvorani 'Gripe' dovela i svog psa. Splićanka je ranije isticala kako Miša nije pas, već njen član obitelji.

- Pripreme za Arene. Miša is 'in the house' - napisala je Severina ispod videa. 

Severina će najprije zapjevati u rodnom Splitu 24. listopada, a zatim će 7. i 8. studenoga održati koncerte u rekordno rasprodanoj zagrebačkoj Areni. Koncerte je ranije najavila pod nazivom 'Ja samo pjevam'.

Inače, posljednji put Severina je nastupala u zagrebačkoj Areni 7. prosinca 2019. godine, na koncertu u sklopu turneje 'The Magic Tour', dok je pojavljivanje u Gripama zabilježeno 21. travnja 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla Naša bila štorija, u kojem je sudjelovala s Tedijem Spalatom.

