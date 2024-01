Severinina odvjetnica: 'Revizija je vrlo kontradiktorna. Sada dolazimo u apsurdnu situaciju'

Vrhovni sud u Zagrebu objavio je odluku kojom se poništava presuda Županijskog suda u Splitu o zajedničkom skrbništvu Severine Vučković i Milana Popovića. Nakon odluke se za N1 oglasila Severinina odvjetnica Jasminka Biloš.

Jasminka je objasnila što je točno odlučio Vrhovni sud.

- Nakon pravomoćne presude Županijskog suda u Splitu, koja je poznata svima unazad dvije godine, od suprotne strane je uložen prijedlog za dopuštenje revizije. Vrhovni sud je takav prijedlog prihvatio. Revizija za koju ste saznali je donesena takva kakva je. Ona je vrlo kontradiktorna i za mene nije bilo osnove da se takva odluka donese, iz više razloga. Prvo, što je Severina aktivno sudjelovala u tom postupku i obrazložila je zašto takva revizija ne bi trebala biti dopuštena i usvojena. Praksa na koju se Vrhovni sud pozivao i koja je bila priložena uz prijedlog za reviziju, ni na koji način se ne može uspoređivati s praksom koja je u ovom konkretnom slučaju bila. Međutim, postoji ustavnosudska praksa koja bi trebala obvezivati Vrhovni sud, a koja je u identičnoj pravnoj stvari zauzela stav da tužiteljici, podnositeljici ustavne tužbe nisu povrijeđena temeljna ljudska prava i pravo na pravično suđenje. To je zato što sud nije, nakon što se vještaci nisu odazvali na ročište, ponovno vještake pozvao radi saslušanja, već je donio odluku na temelju činjenica koje je utvrdio u spisu. Ta ustavnosudska odluka bi trebala obvezivati Vrhovni sud. Mi smo se na tu ustavnosudsku odluku i pozivali u odgovoru na reviziju, međutim, kako vidim iz te anonimizirane odluke Vrhovnog suda, Vrhovni sud se na takvu odluku uopće nije osvrnuo. Ono što je apsurdno jest i činjenica da će sad Županijski sud odlučivati o valjanosti presude koju je donio prvostupanjski sud 2019. godine - rekla je odvjetnica.

Odgovorila je i na pitanje o tome hoće li ova odluka promijeniti život dječaka.

- Prvostupanjska presuda nije postala pravomoćna. Postoji privremena mjera na koju bi se suprotna strana mogla pozivati i tražiti da dijete živi s njom. Međutim, u godinama otkako je donesena ta odluka, bilo je više sudskih postupaka i pravomoćnih odluka kojima je sud odbio zahtjev suprotne strane da dijete živi s njim. Sada dolazimo u apsurdnu situaciju da bi se on mogao pozivati na privremenu mjeru od prije četiri godine, a u međuvremenu je donesena privremena mjera po kojoj je njegov zahtjev da dijete stanuje s njim, odbijen pravomoćno - ispričala je.

Odvjetnica je navela i da bi sada trebala uslijediti žurna odluka Županijskog suda u Splitu.

- Pravno tumačenje Vrhovnog suda je samo po sebi vrlo kontradiktorno. U jednoj od zadnjih točaka, Vrhovni sud kaže da je Županijski sud počinio bitne povrede odredaba parničnog postupka jer nije saslušao vještake, što je suprotno od onog kakav je stav zauzeo Ustavni sud. Kaže da će u ponovljenom postupku Županijski sud saslušati vještake ako bude utvrdio da je to potrebno za pravilno odlučivanje u ovom postupku. Čini mi se da je u toj jednoj rečenici Vrhovni sud sam demantirao sebe. Ako je Županijski sud donio presudu na temelju stanja spisa, znači da je odlučio da nije nužno i potrebno saslušavati vještake - objasnila je.

Naime, Vrhovni sud je tijekom današnjeg dana objavio odluku o reviziji pravomoćne presude Županijskog suda u Splitu u slučaju skrbništva nad sinom Severine Vučković i Milana Popovića. Sud je, navodi se u odluci, prihvatio zahtjev za revizijom kojeg je podnio Milan Popović. On je ukazao da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao vještake na ročištu iako je on to izričito tražio. Prema odluci Vrhovnog suda zbog toga je došlo do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Vijeće Vrhovnog suda smatra kako je propust napravljen upravo u tome što vještaci nisu saslušani na raspravi na Županijskom sudu u Splitu.

Presuda Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će sin provoditi podjednako vremena s oba roditelja, no imati prebivalište kod svoje majke, je ukinuta ovom odlukom Vrhovnog suda. To znači da presuda ne proizvodi nikakve pravne učinke te se gleda kao da nikada nije postojala. Jedina odluka koja je na snazi je ona iz studenog 2019. godine, koju je donio Općinski građanski sud, kojom je odlučeno da dječak živi s majkom, što znači da ga Severina može posjećivati dva puta tjedno te svaki drugi vikend i tijekom praznika.