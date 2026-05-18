Shakiru oslobodili optužbi za poreznu prijevaru u Španjolskoj

Visoki sud u Španjolskoj oslobodio je kolumbijsku pop zvijezdu Shakiru optužbi za poreznu prijevaru i poništio kaznu od 55 milijuna eura koju joj je 2021. izrekla španjolska porezna uprava, prema sudskom dokumentu koji je u ponedjeljak na uvid dobio Reuters.

Očitujući se na na žalbu pjevačice, sud je naložio ministarstvu financija da joj nadoknadi više od 60 milijuna eura, uključujući kamate, rekla je Shakirina obrana. Sudac je presudio da vlasti nisu uspjele dokazati da je Shakira provela više od 183 dana u Španjolskoj u 2011. godini, koliko je prema španjolskom zakonu potrebno da bi se osoba smatrala poreznim rezidentom u zemlji.

U to vrijeme, porezna uprava tvrdila je da je Shakira povezana sa Španjolskom zbog svoje veze s bivšim nogometašem nogometnog kluba Barcelona Gerardom Piquéom te da joj je središte djelovanja upravo u toj zemlji.

No Visoki sud presudio je da su kazne nezakonite jer su "temeljene na pretpostavci da je porezno prebivalište podnositeljice žalbe za fiskalnu godinu 2011. bilo u Španjolskoj, što nije dokazano".

Na novu presudu još se može uložiti žalba Vrhovnom sudu, a ona se ne odnosi i na porezne godine nakon 2011.

"Do ove je presude došlo nakon osmogodišnje muke koja je uzela danak koji je neprihvatljiv. Ovo odražava nedostatak strogosti u administrativnoj praksi", rekao je Shakirin odvjetnik Jose Luis Prada u izjavi.

U istoj izjavi navodi se da se Shakira nada da će presuda postaviti presedan za "tisuće običnih građana koji su svakodnevno zlostavljani i koje uništava sustav koji im pretpostavlja krivnju i prisiljava ih da dokazuju svoju nevinost dok im prijeti financijsko emocionalni brodolom".

U studenom 2023. Shakira je postigla dogovor s tužiteljima kako bi izbjegla suđenje u Barceloni zbog optužbi da nije platila 14,5 milijuna eura španjolskog poreza na dohodak između 2012. i 2014. godine.

Kao dio sporazuma, prihvatila je optužbe i kaznu u iznosu polovice dugovanog iznosa, u iznosu od više od 7,3 milijuna eura.