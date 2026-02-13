Sharon Stone glavna zvijezda 68. izdanja slavnog Bečkog bala u Austriji: 'Sve je kao iz bajke'

Filmska ikona Sharon Stone stigla je na glamurozan društveni događaj u pratnji austrijskog biznismena Karla Guschlbauera. Večer je bila emocionalno intenzivna za 67-godišnju glumicu - na crvenom tepihu je priznala da je preplavljena emocijama i da joj doslovno zastaje dah od ljepote događaja.

- Opernball je prekrasan, poput bajke. Kao jedan od onih technicolor filmova koje sam gledala kad sam bila mala - izjavila je Stone.

Došla je u raskošnoj haljini inspiriranoj stilom bečkog secesijskog slikara Gustava Klimta, koju joj je dizajnirao pokojni legendarni modni kreator Valentino.

Foto: Profimedia

Guschlbauer, s kojim je bila u pratnji, stekao je svjetski glas kao uspješni poduzetnik koji je karijeru započeo prodajom fitnes rekvizita iz garaže, a danas vodi uspješnu konditorsku tvrtku s više od 100 zaposlenika. Nakon smrti Richarda 'Mörtela' Lugnera 2024. godine, Guschlbauer je preuzeo ulogu domaćina koji na Bečki bal dovodi međunarodne holivudske zvijezde.