Sharon Stone otkrila: 'Izgubila sam devetero djece pobačajem'

Mi žene nemamo prostora za razgovor o ovom bolnom gubitku. To nije mala stvar. Međutim, prisiljene smo da mislimo da je to nešto s čime se same trebamo nositi i da je to neka vrsta neuspjeha. Izgubila sam devetero djece pobačajem, otkrila je glumica Sharon Stone (64), koja je kroz posvajanje postala majka trojice sinova: Quinna Kellyja, Lairda Vonnea i Roana Josepha.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Umjesto da primimo prijeko potrebnu suosjećanje i empatiju i iscjeljenje koje nam je toliko potrebno. Žensko zdravlje je prepušteno ideologiji muškaraca - ističe Sharon.

Na otkrivanje bolne prošlosti potaknula ju je američka plesačica Peti Murgatroyd, koja je nedavno objavila da je izgubila bebu, kada joj je suprug bio u Ukrajini.

- Nisam znala da sam trudna. Krvarila sam dva dana. Mislila sam da sam dobila menstruaciju - rekla je Murgatroyd u intervjuu za magazin People.

Najčitaniji članci