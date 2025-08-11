Šibenik se oprašta od obitelji Dedić: Prođite Teslinom i pred kućom poželite im 'Put u raj'

U utorak će Šibenčani i Beograđani na poseban način reći posljednje zbogom legendarnoj umjetničkoj obitelji Dedić - Gabi Novak, Arsenu i Matiji.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U Šibeniku će se oproštaj održati u utorak, 12. kolovoza, od 9 sati u Teslinoj ulici. Organizatori pozivaju građane da im upute posljednji pozdrav prisustvom, cvijetom i 'kapljicom ljubavi', onako kako su oni desetljećima darivali publiku.

- Prođite Teslinom ulicom i pred njihovim vratima tiho im poželite Put u raj i neka 'pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih i mi pamtiti - poručili su organizatori, prisjećajući se njihovih pjesama, glasova i stihova koji će živjeti i nakon nas.

Podsjetimo, Gabi Novak preminula je u 90. godini, dva mjeseca nakon smrti sina Matije Dedića, vrhunskog jazz pijanista koji je otišao u 52. godini života. Glazbena diva je 2015. izgubila i supruga Arsena Dedića, jednog od najvažnijih kantautora regije.

Oproštaj najavljen i u Beogradu

Beograd će se od obitelji Dedić oprostiti istoga dana u 20:30 sati kod Terazijske česme, navodi portal Danas. Građani će paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća odati počast, u znak zahvalnosti za neizmjernu ljubav i ljepotu koju su Dedići dijelili s publikom.

- Dedići su bili čitav svemir lirskog utočišta za sve nas, čineći jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati, jer su bili veći i od sebe i nas i Jugoslavije. Njihovim odlaskom završila je jedna epoha, ali nije i svijet koji su stvarali, onaj ljepši i bolji svijet koji ne smije postati nostalgija, nego život - stoji u emotivnom pozivu koji se širi društvenim mrežama.

Objavu su zaključili pozivom svima kako bi okupljeni 'poslali barem isto onoliko ljubavi i ljepote kojom su oni nas obasipali'.