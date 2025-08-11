Obavijesti

Show

Komentari 0
OPROŠTAJ I U BEOGRADU

Šibenik se oprašta od obitelji Dedić: Prođite Teslinom i pred kućom poželite im 'Put u raj'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Šibenik se oprašta od obitelji Dedić: Prođite Teslinom i pred kućom poželite im 'Put u raj'
4
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Posljednji pozdrav legendarnim Dedićima u Šibeniku i Beogradu. Građani pozvani da cvijećem i svijećama odaju počast glazbenim velikanima koji su darivali ljubav i ljepotu

U utorak će Šibenčani i Beograđani na poseban način reći posljednje zbogom legendarnoj umjetničkoj obitelji Dedić - Gabi Novak, Arsenu i Matiji.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert
Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U Šibeniku će se oproštaj održati u utorak, 12. kolovoza, od 9 sati u Teslinoj ulici. Organizatori pozivaju građane da im upute posljednji pozdrav prisustvom, cvijetom i 'kapljicom ljubavi', onako kako su oni desetljećima darivali publiku.

'PRVA DAMA HRV. ZABAVNE GLAZBE' Kako se mijenjala Gabi Novak? Kao djevojčica ostala bez oca, a pjesme birala po svom afinitetu
Kako se mijenjala Gabi Novak? Kao djevojčica ostala bez oca, a pjesme birala po svom afinitetu

- Prođite Teslinom ulicom i pred njihovim vratima tiho im poželite Put u raj i neka 'pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih i mi pamtiti - poručili su organizatori, prisjećajući se njihovih pjesama, glasova i stihova koji će živjeti i nakon nas.

DVIJE DIVE Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: 'Slavit ćemo te uvijek...'
Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: 'Slavit ćemo te uvijek...'

Podsjetimo, Gabi Novak preminula je u 90. godini, dva mjeseca nakon smrti sina Matije Dedića, vrhunskog jazz pijanista koji je otišao u 52. godini života. Glazbena diva je 2015. izgubila i supruga Arsena Dedića, jednog od najvažnijih kantautora regije.

Oproštaj najavljen i u Beogradu

Beograd će se od obitelji Dedić oprostiti istoga dana u 20:30 sati kod Terazijske česme, navodi portal Danas. Građani će paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća odati počast, u znak zahvalnosti za neizmjernu ljubav i ljepotu koju su Dedići dijelili s publikom.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert
Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Dedići su bili čitav svemir lirskog utočišta za sve nas, čineći jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati, jer su bili veći i od sebe i nas i Jugoslavije. Njihovim odlaskom završila je jedna epoha, ali nije i svijet koji su stvarali, onaj ljepši i bolji svijet koji ne smije postati nostalgija, nego život - stoji u emotivnom pozivu koji se širi društvenim mrežama.

EMOTIVNI OPROŠTAJ Rade Šerbedžija o Gabi Novak: Bila je tiha i samozatajna osoba
Rade Šerbedžija o Gabi Novak: Bila je tiha i samozatajna osoba

Objavu su zaključili pozivom svima kako bi okupljeni 'poslali barem isto onoliko ljubavi i ljepote kojom su oni nas obasipali'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminula je Gabi Novak
LEGENDARNA PJEVAČICA

Preminula je Gabi Novak

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina.
Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'
ODLAZAK GLAZBENE DIVE

Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'

Gabi Novak, glazbena diva, preminula u 90. godini. Poznati se opraštaju emotivnim porukama. Jacques Houdek, Luka Nižetić i drugi izražavaju tugu i zahvalnost za njen doprinos glazbi...
Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime
I DALJE SE DRUŽE

Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime

Turneja Maje Šuput po obali i dalje traje, a i dalje svoje vrijeme provodi na Korčuli sa Šimom. Na društvenim mrežama restorana objavljena je snimka na kojoj se vidi kako Maja uživa u nastupu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025