Šime Elez priznao: 'Bojim se pauka, a prepao bih se i zmije'

Popularni Splićanin, Šime Elez, gostovao je u emisiji 'Velika pitanja malih ljudi' na bravo kids radiju, gdje ga je ugostila najmlađa voditeljica u Hrvatskoj - Maša Gavranić. U opuštenom i zabavnom razgovoru otkrio je detalje o odrastanju, obitelji, ali i strahovima.

Prisjećajući se djetinjstva, priznao je kako je bio prilično nestašan.

- Bio sam nestašan, izvodili smo razne ludosti. Voljeli smo se družiti, kasnili smo kući i nikad nitko nije znao gdje smo - rekao je kroz smijeh.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

- Kad sam imao devet godina, imao sam samo starijeg brata. S 12 godina dobio sam prvu sestru, a s 15 drugu. Brat i ja smo se, naravno, znali malo potući. Nikad prejako, ali bilo je svađa i prepiranja oko toga tko će, na primjer, uzeti više slatkiša - ispričao je.

Na Mašino pitanje je li mu draži rodni Split ili Zagreb, kaže: 'Split mi je i dalje draži. Tamo sam rođen, tamo sam odrastao i išao u školu. Split je moj dom.'

U razgovoru s Mašom otkrio je i priču o svom imenu: 'Tata mi je dao ime po pradjedu. Ime mi je oduvijek bilo okej jer nisam znao puno djece koja su se zvala Šime.'

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Iako ga publika danas poznaje kao jedno od najeksponiranijih novih televizijskih lica, priznao je da izlazak pred kamere nije bio mala stvar.

- Najhrabrije što sam napravio bilo je to što sam odlučio ući u javni svijet, stati pred kamere i pojaviti se na televiziji - govori.

A kako najradije provodi slobodno vrijeme?

- Volim se baviti sportom. Obožavam staviti slušalice i ići na trčanje - rekao je, a priznao je i čega se boji: 'Bojim se pauka, a mislim da bih se prepao i zmije.'

Kako bi se opisao u tri riječi?

- Zabavan, otvoren... a treću riječ bih, Mašo, prepustio tebi - rekao je, a malena voditeljica mu je rekla: 'Uh, to je teško... Reći ću aktivan.'