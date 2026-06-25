Šime iznenadio novom objavom na Instagramu nakon prekida: 'Mislili ste da nećemo uspjet'

Bivši 'Gospodin savršeni', Šime Elez, odlučio je ovo ljeto posvetiti uzbudljivim izazovima i hobijima. Nakon prekida s Majom Šuput, Šime je najavio kako će uzeti vrijeme da se posveti sebi, a ovom najnovijom objavom na Instagramu to i dokazuje savladavanjem adrenalinskog sporta na Jadranu.

Šime je objavio cijeli niz fotografija i videozapisa koji prate cijeli proces učenja kitesurfinga. Naime, riječ je o jednom od novijih vodenih sportova gdje osoba upravlja zmajem koji mu služi kao jedro kako bi uz pomoć snage vjetra surfao na dasci. Kitesurfing kombinira elemente snowboardinga, surfanja i paraglidinga, a zahtjeva izrazitu snagu.

- A šta ste mislili, da ćemo Frane i ja odustat, da nećemo uspit?.. kako da ne, new skill acquired - napisao je Šime u objavi.

Šime je oduševio brojne obožavatelje ovom objavom koji su ga nahvalili u komentarima.

- A najteže tek slijedi, jesam li dobro svatia - našalio se na kraju.

U nedavnom razgovoru za Net.hr Šime se osvrnuo na pitanje je li spreman za novu ljubav.

- Spreman sam za sve što dođe prirodno. Ne trčim ni za čim, ali nisam ni zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super. Ako ne, opet dobro. U vremenu koje dolazi fokus stavljam na rad na sebi, poslovne planove i stvari koje me ispunjavaju, a ljubav će se po običaju pojaviti kad je najmanje budem očekivao - rekao je tada.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Šime i Maja Šuput krajem svibnja ove godine objavili su kako su odlučili prekinuti nakon skoro godinu dana veze i time šokirali obožavatelje.