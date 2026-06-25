Obavijesti

Show

Komentari 4
NOVA LJETNA AVANTURA

Šime iznenadio novom objavom na Instagramu nakon prekida: 'Mislili ste da nećemo uspjet'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Šime iznenadio novom objavom na Instagramu nakon prekida: 'Mislili ste da nećemo uspjet'
4
Foto: Instagram

Šime Elez odlučio je kako će se ovo ljeto nakon prekida s Majom Šuput posvetiti sebi i novim počecima i izazovima

Admiral

Bivši 'Gospodin savršeni', Šime Elez, odlučio je ovo ljeto posvetiti uzbudljivim izazovima i hobijima. Nakon prekida s Majom Šuput, Šime je najavio kako će uzeti vrijeme da se posveti sebi, a ovom najnovijom objavom na Instagramu to i dokazuje savladavanjem adrenalinskog sporta na Jadranu. 

Šime je objavio cijeli niz fotografija i videozapisa koji prate cijeli proces učenja kitesurfinga. Naime, riječ je o jednom od novijih vodenih sportova gdje osoba upravlja zmajem koji mu služi kao jedro kako bi uz pomoć snage vjetra surfao na dasci. Kitesurfing kombinira elemente snowboardinga, surfanja i paraglidinga, a zahtjeva izrazitu snagu.

- A šta ste mislili, da ćemo Frane i ja odustat, da nećemo uspit?.. kako da ne, new skill acquired - napisao je Šime u objavi. 

Šime je oduševio brojne obožavatelje ovom objavom koji su ga nahvalili u komentarima.

-  A najteže tek slijedi, jesam li dobro svatia - našalio se na kraju.

SOLO 'SAVRŠENI' Šime Elez o ljubavi: 'Ne trčim ni za čim, dovoljno je biti otvoren'
Šime Elez o ljubavi: 'Ne trčim ni za čim, dovoljno je biti otvoren'

U nedavnom razgovoru za Net.hr Šime se osvrnuo na pitanje je li spreman za novu ljubav.

- Spreman sam za sve što dođe prirodno. Ne trčim ni za čim, ali nisam ni zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super. Ako ne, opet dobro. U vremenu koje dolazi fokus stavljam na rad na sebi, poslovne planove i stvari koje me ispunjavaju, a ljubav će se po običaju pojaviti kad je najmanje budem očekivao - rekao je tada.

Foto: Instagram
NISU VIŠE SKUPA Maja Šuput i Šime Elez prekinuli
Maja Šuput i Šime Elez prekinuli

Podsjetimo, Šime i Maja Šuput krajem svibnja ove godine objavili su kako su odlučili prekinuti nakon skoro godinu dana veze i time šokirali obožavatelje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču
SVE JE JOŠ TAJNA

Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču

Ulaznice za koncert koji će biti 20. veljače iduće godine su već dostupne za kupnju, iako je izvođač i dalje tajna!
Vruće snimke! Sydney pozirala u donjem rublju bez šminke, a svi su gledali u njeno bujno poprsje
SNIMALA REKLAMU

Vruće snimke! Sydney pozirala u donjem rublju bez šminke, a svi su gledali u njeno bujno poprsje

Glumica samostalno promovira svoju liniju donjeg rublja SYRN, a sudeći prema prodaji - odlično joj ide. Nedavno je snimila i provokativni video u kojem je pozirala u topiću i gaćicama bez šminke
FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala

Navijačica Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskom prvenstvu u Katru zbog zanimljivog izgleda, a ni sada nije ostala 'dužna' svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026