Siniša će postati Elvis Presley, a transformirat će se i Maja Šuput

Između ostalih, Neda Parmać na bini showa priredit će spektakl kao Shakira, Fabijan Medvešek u sljedećoj emisiji pretvara se u Lennyja Kravitza, a Marka Braića gledat ćemo u dvostrukoj ulozi

<p>Iduće nedjelje u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' zabavit će nas nove transformacije natjecatelja. <strong>Lana Klingor Mihić </strong>(40) preobrazit će se u pjevača<strong> Seala</strong> (57) te će izvesti njegov veliki hit 'Kiss From A Rose'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Jako, jako volim tu pjesmu i volim što me gljiva voli - rekla je Lana te dodala:</p><p>- Slušala sam neke njegove koncerte na kojima on objašnjava kako je nastala ta pjesma i da ona ima dublje značenje, da si zamisliš nešto najljepše što možeš i to je 'Kiss From A Rose', što god to nekome značilo - rekla je Lana.</p><p><strong>Mario Valentić</strong> (40) će s gošćom iznenađenja desete emisije, voditeljicom showa 'Tvoje lice zvuči poznato' <strong>Majom Šuput</strong> (41) izvesti pjesmu 'Old Town Road'. Njega ćemo gledati kao repera <strong>Lil Nas X</strong>-a (21), a Maju transformiranu u <strong>Billyja Ray Cyrusa</strong> (59).</p><p>- Meni je glavna ambicija da mi lice zvuči poznato - rekao je Mario.</p><p>- Veseli me jedan dio koji zajedno pjevamo. Tu kad krenemo jasno i glasno, jako se lijepo nadopunjujemo. Očekujte lijep nastup - poručila je gošća iznenađenja te dodala:</p><p>- Drago mi je da sam konačno kao pjevačica stigla. Zaklela sam se da me više nikada nećete vidjeti u transformaciji, i onda su rekli da sam s Mariom, pa sam rekla 'a, što ti je još jedna četvorka u životu. </p><p><strong>Fabijan Medvešek</strong> (27) u sljedećoj emisiji pretvara se u<strong> Lennyja Kravitza</strong> (56) te će otpjevati pjesmu 'Fly Away'.</p><p>- Kravitza sam slušao kao klinac i prvi put sam vrat istegnuo na njegovu glazbu, bio sam na koncertu. Ovo je zadatak koji mi je fora mi je, a biti takav frajer, takav lik barem na pola sata, mislim da je to prilika za koju ne znam hoću li je ponovno dobiti - rekao je Fabijan dodavši da će na pozornici imitirati atmosferu iz video spota.</p><p>Nakon što je u prošloj epizodi utjelovila američku pjevačicu <strong>Billie Eilish </strong>(18), <strong>Lu Jakelić</strong> (26) ovoga puta ulazi u koledžice domaćeg pjevača zabavne glazbe <strong>Zlatka Pejakovića</strong> (70), te će na pozornici otpjevati njegov mega hit 'Čerge'.</p><p>- Kladim se da će nakon moje izvedbe, bez obzira kako prošlo, svi pjevati 'Čerge' tjedan dana - rekla je Lu te dodala da se veseli ovoj ulozi. </p><p><strong>Neda Parmać</strong> (35) na bini showa priredit će spektakl kao <strong>Shakira </strong>(43) s velikim hitom 'Hips Don't Lie'. <strong>Siniša Ružić</strong> (51) utjelovit će kralja rock and rolla <strong>Elvisa Presleyja</strong>, <strong>Marina Orsag</strong> postaje <strong>Tones and I</strong>, a<strong> Marka Braića</strong> (29) gledat ćemo u zahtjevnoj dvostrukoj ulozi.</p>