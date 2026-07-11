'Sitni lopovi' osvojili prestižni FIPRESCI u Karlovim Varima, nagrađen i 'Tri tjedna kasnije'

Dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, Sitni lopovi, osvojio je nagradu FIPRESCI koju dodjeljuje Međunarodno udruženje filmskih kritičara. Udruženje je Sitne lopove proglasilo najboljim filmom programa Proxima. Osim toga, manjinska hrvatska koprodukcija, Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića (Kinorama) osvojila je nagradu Europa Cinemas Label za najbolji film iz glavnog natjecanja koju dodjeljuje mreža kinoprikazivača Europa Cinemas.

- Ovaj impresivan dugometražni prvijenac pronalazi dubinu i ljepotu u životima koji prečesto ostaju nevidljivi. Kroz bogato oblikovanu atmosferu, strpljivu opservaciju i zavodljiv osjećaj misterija, redatelj stvara suptilan, univerzalan portret generacije uhvaćene između ekonomskih teškoća, narušenih međuljudskih odnosa te potrage za pripadanjem i dostojanstvom. Riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije - obrazložio je FIPRESCi žiri u sastavu: Wellington Almeida, Laura Arias, Shiva Fouladi, Isabel Jacobs, Marita Nyrhinen i Giuseppe Sedia.

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Međunarodno udruženje filmskih kritičara (FIPRESCI) dodjeljuje dvije nagrade: jednu filmu iz natjecateljskog programa za Kristalni Globus te jednu filmu iz programa Proxima, djelima koja na najbolji način promiču filmsku umjetnost te potiču razvoj novog i mladog filma.

Film Sitni lopovi priča je o Riju, tihom mladiću iz središnje Istre koji uz posao u hotelu povremeno krade, dok se kod kuće sukobljava s bakom oko skrbi za djeda oboljelog od demencije. Kada ga sezonska radnica Andrea uhvati na djelu, predlaže mu da udruže snage i okradu njezine imućne klijentice.

Uloge u filmu nose Gavrilo Jović, Tea Ljubešić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Izudin Bajrović, Lana Meniga i Lana Barić. Za kameru je bio zadužen Ivan Marković, za scenografiju Liberta Mišan, a za kostimografiju Milica Kolarić. Oblikovanje zvuka potpisuje Olivier Voisin, a majstorica maske je Sanja Rivić.

Producenti filma su Daria Blažević i Mate Ugrin. Film je realiziran u produkciji Umjetničke organizacije Kadromat iz Hrvatske, u koprodukciji s kućama In the Cut iz Francuske, Fünferfilm iz Njemačke i Nanslafu films iz Srbije. Koproducenti su Tiphaine Robion, Julia Cöllen, Karsten Krause, Frank Scheuffele i Jelena Angelovski.

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Osim toga, nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio je i dugometražni igrani film Tri tjedna kasnije redatelja Miroslava Terzića, koji je nastao u koprodukciji s hrvatskom kućom Kinorama.

- Ovaj nas je film osvojio već prvim kadrom i zadržao našu pozornost do samoga kraja. Ansambl glumaca ostvario je iznimno snažne i autentične izvedbe. Priča prikazuje živote današnjih adolescenata iz njihove vlastite perspektive, dopuštajući da upravo njihovi glasovi i pogledi oblikuju narativ na uvjerljiv i autentičan način. U samom središtu filma nalazi se dinamika skupine. Redateljski postupak Miroslava Terzića impresivan je u svakom segmentu filmskog zanata. Film nas poziva da uistinu čujemo mlade, budemo uz njih i ne okrećemo glavu - stoji u obrazloženju Europa Cinemas Label žirija u sastavu: Sophie Jansen, Nataša Jurčová Findrová i Grégory Le Perff.

Tri tjedna kasnije prati skupinu srednjoškolaca koji tri tjedna nakon tragičnog gubitka školskog kolege odlaze na maturalno putovanje. Tijekom putovanja, koje bi trebalo predstavljati bijeg od svakodnevice, postupno se otvaraju pitanja odgovornosti, šutnje, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivnje.

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Osim Terzića, scenarij za film potpisuju Vladimir Arsenijević i Bojan Vuletić. Direktor fotografije je Damjan Radovanović, montažer Marko Ferković, scenografkinja Sandra Subić, a kostimografkinja Dejana Sremčević. Glavne uloge u filmu nose Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Branislav Trifunović, Tihana Lazović i Klara Hrvanović.

Producenti su Snežana von Houwelingen i Branislav Trifunović, a film je nastao pod okriljem kuća This and That Productions i Hit and Run Productions. Koproducenti su Ines Vasiljević, Paul Thiltges, Adrien Chef, Kalin Kalinov i Ankica Jurić Tilić, a koprodukcijske kuće Nightswim (Italija), Paul Thiltges Distributions (Luksemburg), Invictus (Bugarska) i Kinorama (Hrvatska).

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Podsjetimo, kratkometražni igrani film redatelja i scenarista Joze Schmucha, Rahlo, prikazan je u programu Future Frames koji okuplja deset nedavnih diplomantica i diplomanata europskih filmskih škola.

Međunarodni festival u Karlovim Varima jedan je od najstarijih i najprestižnijih filmskih festivala u Europi na kojem se prikazuje više od 200 naslova te je jedan od akreditiranih festivala s dugometražnom konkurencijom FIAPF-a, što ga stavlja uz bok festivala u Cannesu, Veneciji, Berlinu, Locarnu... Festival se održavao od 3. do 11. srpnja.