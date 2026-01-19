Sjećate se ovog hita? Njegovi su kreatori opet u centru pažnje

Norveški komičarski i glazbeni duo Ylvis, koji čine braća Bård i Vegard Ylvisåker, povukao se s ovogodišnjeg natjecanja Melodi Grand Prix, norveškog izbora za pjesmu Eurovizije. Svjetski poznati po svom viralnom hitu iz 2013. godine "The Fox (What Does the Fox Say?)", braća su kao razlog navela neslaganje s odlukom Europske radiodifuzijske unije (EBU) da ne isključi Izrael s natjecanja.

Mnogi se sjećaju 2013. godine, kada je internetom zavladala pjesma zagonetnog pitanja: "Što lisica kaže?". Pjesma "The Fox (What Does the Fox Say?)" bila je, u svojoj biti, anti-hit. Braća Ylvisåker su je, u suradnji s poznatim norveškim produkcijskim timom Stargate, koji stoji iza hitova Rihanne i Beyoncé, stvorili kao promotivni materijal za novu sezonu svog talk showa "I kveld med YLVIS" (Večeras s Ylvisom). Cilj je bio, kako su kasnije priznali, namjerno zloupotrijebiti vrhunsku produkciju za stvaranje nečeg potpuno besmislenog, što je trebalo nasmijati norvešku publiku.

Međutim, dogodilo se suprotno. Pjesma je, nakon objave na YouTubeu trećeg rujna 2013., postala nezaustavljiv viralni fenomen. U samo 35 dana prikupila je sto milijuna pregleda, brže čak i od globalnog hita "Gangnam Style". Do danas, spot je pregledan više od 1,1 milijarde puta. Komercijalni uspjeh nije izostao – pjesma je dospjela na šesto mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice u Sjedinjenim Američkim Državama i tjednima je bila na vrhu ljestvica u Norveškoj. Uspjeh ih je odveo na pozornice diljem svijeta, od iHeartRadio Music Festivala u Las Vegasu do popularnih američkih emisija, a potpisali su i ugovor za izdavanje dječje knjige temeljene na pjesmi.

Politički prosvjed umjesto novog hita

Trinaest godina kasnije, Ylvis se ponovno našao u središtu pozornosti, ali ovoga puta iz potpuno drugačijih razloga. Braća su pripremala pjesmu za Melodi Grand Prix 2026., s nadom da će predstavljati Norvešku na jubilarnom 70. Eurosongu u Beču. Kako su otkrili u službenoj izjavi, imali su spreman "zabavan koncept i pjesmu" za koju su vjerovali da bi se savršeno uklopila u eurovizijski kontekst.

Ipak, njihovo sudjelovanje bilo je uvjetovano. U izjavi objavljenoj na Instagramu pojasnili su svoj stav, navodeći da su norvešku televiziju NRK još rano u procesu obavijestili o svom uvjetu.

"Rano u procesu, jasno smo dali do znanja NRK-u da se ne želimo pojaviti na istoj pozornici kao Izrael sve dok se nastavljaju ratni zločini i kršenja međunarodnog prava. Nadali smo se da će EBU zaključiti da izraelskoj televiziji neće biti dopušteno sudjelovanje na ovogodišnjem Eurosongu, kao što su to učinili s Rusijom kada je napala Ukrajinu 2022. godine."

Kada je u prosincu postalo jasno da EBU neće isključiti Izrael, braća su zaključila da nemaju drugog izbora nego povući se s natjecanja. Finale Melodi Grand Prixa treba se održati 28. veljače, a Ylvis je trebao biti jedan od deset finalista.

"Veselili smo se stvaranju showa i izvedbi našeg novog supermegahita te se nadali da ćemo predstavljati Norvešku u Beču, ali s obzirom na trenutnu situaciju, to je nešto iza čega ne možemo stajati. Nadamo se da će se situacija promijeniti i da će Eurovizija ponovno postati ujedinjujuća proslava kakva bi trebala biti", poručili su za kraj.