SVI SU GA VOLJELI

Sjećate se Kirka iz 'Gilmorica'? Evo kako glumac danas izgleda

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Screenshot/Youtoube

Sean Gunn široj javnosti je najpoznatiji kao Kirk iz kultne serije "Gilmorice", a glumac danas slavi 52. rođendan.

Američki glumac Sean Gunn tijekom godina izgradio je prepoznatljivu karijeru sporednog, ali izrazito upečatljivog televizijskog i filmskog glumca. Iako ga mlađa publika danas često povezuje s Marvelovim filmovima i likom Kraglina u serijalu "Guardians of the Galaxy", mnogima će zauvijek ostati poznat kao neobični, simpatični i pomalo ekscentrični Kirk Gleason iz kultne serije "Gilmorice".

Sean Gunn rođen je 22. svibnja 1974. godine u St. Louisu kao najmlađe od šestero djece u velikoj obitelji. Odrastao je uz braću koja su kasnije također ostvarila uspješne karijere u filmskoj industriji, a najpoznatiji među njima svakako je redatelj James Gunn. Upravo je njihova bliska suradnja kasnije obilježila velik dio Seanove karijere. Obitelj Gunn bila je snažno povezana s umjetnošću, obrazovanjem i katoličkom tradicijom, a Sean je pohađao uglednu srednju školu St. Louis University High School prije nego što je diplomirao glumu na sveučilištu DePaul u Chicagu.

Ipak, najveći trag u televizijskoj povijesti ostavio je upravo u "Gilmoricama". Zanimljivo je da Sean Gunn u početku nije trebao imati veliku ulogu. Prvi put pojavio se tek kao tehničar Mick u jednoj epizodi prve sezone, no producenti su ubrzo prepoznali njegov komični talent i neobičnu energiju. Tako je nastao Kirk Gleason, jedan od stanovnika gradića Stars Hollow kojeg je publika najviše voljela. Kirk je bio poznat po svojim bizarnim poslovima, ekscentričnim idejama i nespretnim društvenim situacijama, ali upravo ga je ta kombinacija učinila nezaboravnim dijelom serije.

Publika je posebno zavoljela način na koji je Sean Gunn uspio od Kirka napraviti lik koji je istovremeno čudan i izrazito topao. U svijetu "Gilmorica", prepunom brzih dijaloga i emotivnih odnosa, Kirk je često donosio humor i apsurd, ali i neočekivanu ljudskost. Mnogi obožavatelji serije smatraju da bez njega Stars Hollow ne bi imao isti šarm. Gunn je u seriji ostao sve do njezina završetka 2007. godine, a ponovno se pojavio i u nastavku "Gilmore Girls: A Year in the Life".

Iako su mu "Gilmorice" donijele veliku popularnost, Sean Gunn nikada nije težio statusu klasične holivudske zvijezde. Izgradio je karijeru karakterne glume, često surađujući s bratom Jamesom. Pojavljivao se u filmovima poput "The Suicide Squad" i Marvelovim projektima. 

Privatni život Seana Gunna znatno je mirniji od života mnogih holivudskih glumaca. Poznat je po tome što rijetko izaziva medijske skandale i uglavnom drži privatnost podalje od javnosti. Godine 2019. oženio je glumicu i redateljicu Natashu Halevi, s kojom dijeli ljubav prema filmu i umjetnosti. 

