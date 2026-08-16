Sjećate se zlatnog torza sa SFF-a? Evo tko je mladić koji je ove godine opet privukao pažnju

Na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala ni trećeg dana, u nedjelju, nije nedostajalo zanimljivih modnih izdanja, no jedno je posebno privuklo pažnju. Eldar Tokić pred fotografima se pojavio u upečatljivoj kombinaciji u kojoj je spojio crnu tuniku i uske bijele hlače, a cijeli look podigao je crnim šeširom, zlatnim detaljima preko ramena i ljubičastim rukavicama.

Neobičan styling zapravo i ne iznenađuje kad se zna čime se Tokić bavi. Riječ je o bosanskohercegovačkom dizajneru i konceptualnom umjetniku rođenom u Tuzli, a javnosti je poznat i po svom alter egu Robin Fierce. Sam izrađuje unikatne naočale, nakit, odjeću i druge modne dodatke, a posebno se istaknuo brendom Fierce Eyewear.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom trećeg dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Do svijeta mode nije stigao klasičnim putem. Tokić je za Azru ispričao da je želio studirati na Akademiji likovnih umjetnosti, no zbog obiteljskih okolnosti ostao je uz majku te je upisao frizersku školu. U početku je radio u studiju s reperima i izrađivao rekvizite za njihove spotove, poput maski i fantomki, a nakon prve kolekcije počela su mu se otvarati vrata showbusinessa.

- Bh. reperi Jala Brat i Buba Corelli su prvi prepoznali moj rad, a kasnije i Slađana Mandić, Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović, nakon toga regionalne i svjetske zvijezde, kao što su Paris Hilton, Tyra Banks, Ty Hunter, Natalia Kills, Perez Hilton, Iggy Azalea, Billy Porter, Rokael Beauty, ali i dizajneri Robert Cavali i Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, na društvenim mrežama pohvalili su moj rad. Uskoro me očekuju i suradnje s nekima od njih - rekao je 2021. za Azru.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom trećeg dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tokić je ranije objasnio i kako je nastao njegov alter ego Robin Fierce, koji mu je pomogao da se oslobodi sramežljivosti pred kamerama i na pozornici. Inspiraciju je, kaže, dobio još kao dijete gledajući Madonnu i Beyoncé.

- Mama me je 'hranila' na žličicu s Madonnom i Beyoncé, a jednog dana sam pokazao prstom prema TV-u i rekao: 'Mama, i ja ću ovako raditi jednog dana' - ispričao je.

Tokić je svoj odnos s alter egom Robin Fierce opisao kao spoj dviju različitih energija.

- Eldar predstavlja mušku, a Robin žensku stranu. Svjetlo i tama, muško i žensko - rekao je te dodao da ljudi privatno često očekuju Robin, ali da ona pripada sceni.

- Robin je zvijezda, Eldar dečko iz susjedstva - sažeo je razliku između njih.

A publika SFF-a njegov modni potpis već dobro poznaje. Na 30. Sarajevo Film Festivalu 2024. godine Tokić se pojavio u bijelom sakou i hlačama sa zlatnim detaljima, dok je goli torzo premazao zlatnom bojom. Na glavi je nosio zlatni ukras nalik kruni, a na bradi metalni detalj. Tokić je tad osmislio i svoju kombinaciju i izdanje dizajnerice Sumeje Arifović, s kojom se pojavio na crvenom tepihu.