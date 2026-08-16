Obavijesti

Show

Komentari 0
Teško ga je ne primijetiti

Sjećate se zlatnog torza sa SFF-a? Evo tko je mladić koji je ove godine opet privukao pažnju

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se zlatnog torza sa SFF-a? Evo tko je mladić koji je ove godine opet privukao pažnju
3
Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na crveni tepih Sarajevo Film Festivala stigao je u crnoj tunici, bijelim hlačama, šeširu i ljubičastim rukavicama, dvije godine nakon što je pažnju privukao zlatno obojenim torzom

Admiral

Na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala ni trećeg dana, u nedjelju, nije nedostajalo zanimljivih modnih izdanja, no jedno je posebno privuklo pažnju. Eldar Tokić pred fotografima se pojavio u upečatljivoj kombinaciji u kojoj je spojio crnu tuniku i uske bijele hlače, a cijeli look podigao je crnim šeširom, zlatnim detaljima preko ramena i ljubičastim rukavicama.

Pjesma i prijateljstvo koje traje Prva ljubav Zdravka Čolića na Sarajevo Film Festivalu: Njoj je posvetio svoju najljepšu baladu
Prva ljubav Zdravka Čolića na Sarajevo Film Festivalu: Njoj je posvetio svoju najljepšu baladu

Neobičan styling zapravo i ne iznenađuje kad se zna čime se Tokić bavi. Riječ je o bosanskohercegovačkom dizajneru i konceptualnom umjetniku rođenom u Tuzli, a javnosti je poznat i po svom alter egu Robin Fierce. Sam izrađuje unikatne naočale, nakit, odjeću i druge modne dodatke, a posebno se istaknuo brendom Fierce Eyewear. 

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom trećeg dana 32. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom trećeg dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Do svijeta mode nije stigao klasičnim putem. Tokić je za Azru ispričao da je želio studirati na Akademiji likovnih umjetnosti, no zbog obiteljskih okolnosti ostao je uz majku te je upisao frizersku školu. U početku je radio u studiju s reperima i izrađivao rekvizite za njihove spotove, poput maski i fantomki, a nakon prve kolekcije počela su mu se otvarati vrata showbusinessa.

- Bh. reperi Jala Brat i Buba Corelli su prvi prepoznali moj rad, a kasnije i Slađana Mandić, Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović, nakon toga regionalne i svjetske zvijezde, kao što su Paris Hilton, Tyra Banks, Ty Hunter, Natalia Kills, Perez Hilton, Iggy Azalea, Billy Porter, Rokael Beauty, ali i dizajneri Robert Cavali i Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, na društvenim mrežama pohvalili su moj rad. Uskoro me očekuju i suradnje s nekima od njih - rekao je 2021. za Azru.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom trećeg dana 32. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom trećeg dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tokić je ranije objasnio i kako je nastao njegov alter ego Robin Fierce, koji mu je pomogao da se oslobodi sramežljivosti pred kamerama i na pozornici. Inspiraciju je, kaže, dobio još kao dijete gledajući Madonnu i Beyoncé.

- Mama me je 'hranila' na žličicu s Madonnom i Beyoncé, a jednog dana sam pokazao prstom prema TV-u i rekao: 'Mama, i ja ću ovako raditi jednog dana' - ispričao je.

Tokić je svoj odnos s alter egom Robin Fierce opisao kao spoj dviju različitih energija.

- Eldar predstavlja mušku, a Robin žensku stranu. Svjetlo i tama, muško i žensko - rekao je te dodao da ljudi privatno često očekuju Robin, ali da ona pripada sceni. 

- Robin je zvijezda, Eldar dečko iz susjedstva - sažeo je razliku između njih.

VEČER SEKSEPILA FOTO Pogledi su bježali prema dekolteima! Drugi dan SFF-a pun smjelih i zavodljivih izdanja
FOTO Pogledi su bježali prema dekolteima! Drugi dan SFF-a pun smjelih i zavodljivih izdanja

A publika SFF-a njegov modni potpis već dobro poznaje. Na 30. Sarajevo Film Festivalu 2024. godine Tokić se pojavio u bijelom sakou i hlačama sa zlatnim detaljima, dok je goli torzo premazao zlatnom bojom. Na glavi je nosio zlatni ukras nalik kruni, a na bradi metalni detalj. Tokić je tad osmislio i svoju kombinaciju i izdanje dizajnerice Sumeje Arifović, s kojom se pojavio na crvenom tepihu.

Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'
promijenila se

FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

Alina Pantseyeva ostala je upisana u povijest 'Života na vagi' kao prva žena koja je osvojila pobjedu. U show je ušla sa 145 kilograma, a njezina impresivna transformacija tijekom osme sezone privukla je veliku pozornost gledatelja
Poznati obožavaju Istru! Goran Višnjić kupio je vilu, a evo tko su njegovi slavni susjedi...
Krasna zemljo, Istro mila, tu je moja vila

Poznati obožavaju Istru! Goran Višnjić kupio je vilu, a evo tko su njegovi slavni susjedi...

Glumac je nedavno vrevu velegrada i svjetla pozornice zamijenio ‘komadićem raja’ na našem najvećem poluotoku
Neda Ukraden za 76. rođendan pozirala u kupaćem: 'Ne brojim godine nego sretne trenutke'
ODMARA NA MORU

Neda Ukraden za 76. rođendan pozirala u kupaćem: 'Ne brojim godine nego sretne trenutke'

Neda Ukraden danas slavi 76. rođendan, a tom prigodom objavila je na Instagramu fotografiju iz Boke Kotorske gdje trenutno odmara u pauzi od mnogobrojnih ljetnih nastupa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026