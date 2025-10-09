Skandal supruga Blanke Vlašić: Vozio pijan, pa bez vozačke, a sad se nije pojavio ni na sudu

Belgijski sportski novinar i voditelj javne televizije VRT, Ruben Van Gucht, trebao se u četvrtak suočiti s posljedicama vožnje pod utjecajem alkohola, ali nije se pojavio na sudu u Gentu. Njegov slučaj, koji je već izazvao veliku medijsku pozornost, dobio je neočekivani zaplet. Sudac je odgodio ročište i naredio detaljnu psihološku analizu nakon što je otkriveno da je voditelj 'krivudao cestom', javljaju Nieuwsblad i VRT.

Do incidenta je došlo u noći s 13. na 14. prosinca 2024. godine, tijekom policijske akcije simboličnog naziva 'Verkeersveilige Nacht' (Noć sigurne vožnje) u Istočnoj Flandriji. Van Gucht je zaustavljen na autocesti E17 u blizini Nazareta, a alkotest je pokazao 0,50 mg/l izdahnutog zraka, što odgovara koncentraciji od otprilike 1,15 promila alkohola u krvi. Prema belgijskim medijima, odmah mu je oduzeta vozačka na 15 dana.

Foto: Instagram/

Na ročištu zakazanom za 9. listopada, Van Gucht se nije pojavio jer je, prema riječima njegove odvjetnice, bio u inozemstvu zbog snimanja. Tužiteljstvo je za njega zatražilo kaznu od 1.600 € i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 21 dan. No, tijekom rasprave otkriven je novi, potencijalno ozbiljniji prekršaj.

Tužitelj je zatražio odgodu kako bi se istražilo treba li Van Guchta dodatno goniti zbog vožnje unatoč oduzetoj dozvoli. Naime, nakon isteka 15-dnevne suspenzije, voditelj je ponovno zaustavljen za volanom prije nego što je fizički preuzeo svoju vozačku dozvolu u policijskoj postaji, što je zakonska obveza. Njegova obrana tvrdi da se radi o 'nesporazumu' te da je 'mislio da smije automatski ponovno voziti' nakon što je kazna istekla.

Sudac u Gentu nije blagonaklono gledao ni na voditeljevu odsutnost ni na nove informacije. Odlučio je odgoditi cijeli slučaj za 18. prosinca, izričito zatraživši da Van Gucht tada bude osobno prisutan.

- Ne znam hoće li mu to raspored dopustiti - primijetila je njegova odvjetnica, na što je sudac ostao neumoljiv.

Ono što najviše zabrinjava jest sučeva naredba da se Van Gucht podvrgne Peth analizi. Riječ je o detaljnom krvnom testu koji može otkriti obrasce prekomjerne konzumacije alkohola u dužem vremenskom razdoblju i isključiti ili potvrditi postoji li dugotrajan problem s alkoholom. Odluku je obrazložio policijskim izvješćem.

- Prema utvrđenim činjenicama, on je krivudao cestom, i to s ne tako visokim promilom - istaknuo je sudac, sugerirajući da takvo ponašanje u vožnji nije u skladu s izmjerenom količinom alkohola. Dodatno otežavajuća okolnost u cijelom slučaju su i tri prethodne presude koje Van Gucht ima na prometnom sudu, od kojih je posljednja iz 2019. godine zbog prebrze vožnje.

Foto: Instagram/

Cijeli slučaj predstavlja velik udarac za ugled belgijske javne televizije VRT, za koju Van Gucht radi od 2012. godine. Ruben Van Gucht sada se suočava s puno složenijom pravnom situacijom od one koju je očekivao. Osim kazne za vožnju pod utjecajem alkohola, prijeti mu i postupak zbog vožnje bez valjane dozvole, a rezultati psihološke analize mogli bi dodatno utjecati na konačnu presudu.