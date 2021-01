Nakon što je srpska glumica Milena Radulović (25) ispričala da ju seksualno zlostavljao voditelj glumačke škole, Miroslav Mika Aleksić (68), nastavljaju 'curiti' novi detalji skandala. Poslije nje su još četiri djevojke rekle da ih je Aleksić seksualno zlostavljao, a sada su progovorile još dvije pa ih je ukupno sedam, piše Blic. Jedna od njih je Sara Zeljković koja je bila učenica u Aleksićevoj školi. S njom je bila još jedna djevojka koja je željela ostati anonimna.

- Jako je važno istaknuti da je moja izjava svojevoljno data javno i da su mediji s mojih mreža preuzeli izjavu i objavili je. Ukoliko date izjavu policiji, možete biti sigurni da će ona ostati anonimna ako to želite. Želim pozvati sve djevojke koje imaju bilo kakvo iskustvo seksualnog zlostavljanja od strane Aleksića da mi se obrate i da ću ih povezati sa sjajnim ljudima iz policije koji rade na ovom slučaju. Ovo je važno da naznačim, kako se ne bi dovelo slučajno u pitanje procedura policije koja je vrlo profesionalno, pedantno urađena i koja garantira anonimnost. Upravo dolazim iz policije, gdje sam službeno dala izjavu s još jednom djevojkom čija će priča ostati anonimna - napisala je Zeljković.

Sara je u prvom postu iznijela detalje neugodnog iskustva tijekom pohađanja škole glume kod Aleksića.

- Kada sam napunila 16, 17 godina, Mika me je pozvao u kancelariju na razgovor. Ne sjećam se točno kako je to iskomunicirao. Sve u svemu, počeo me ispitivati vezano za seks. Vrlo se dobro sjećam pitanja, kao i što sam imala obučeno taj dan. Pitanja su bila: 'Da li se kre*eš?'. Ja sam se zbunila, ali pošto se podrazumijevalo u mom životu da se na svako Mikino pitanje odgovori, ja sam stidljivo odgovorila 'da', na što se on nasmijao i rekao: 'Da, da, a je l’ voliš da se kre*eš?'. Ja sam i dalje bila zbunjena, ali je on samo nastavio postavljati pitanja: 'A gdje najviše voliš da se kre*eš?'. Ja sam i dalje imala neki tupavi osmijeh na licu pa je umjesto mene on odgovorio na to pitanje: 'Gdje stigneš, a?. Nakon toga je prestao me ispitivati i jedine situacije koje se sjećam sljedeće je bilo da mi je tražio da ustanem i da se okrenem, što sam ja poslušno uradila, da bi me on potapšao/protresao po dupetu i rekao: 'Malo je kanta, ali može proći' - samo je dio ispovijesti.

- Gledali smo kako odvodi djevojke u tu prostoriju pored, gdje se zadržavaju neko vrijeme. Pitala sam se kada će mene odabrati kao talentiranu i povesti me u sobu. A onda se to i dogodilo - ispričala je policiji jedna od četiri djevojke koje su prve s Milenom Radulović izašle sa svjedočenjem protiv Aleksića.

- Tema seksa i erogenih zona, vježbi gdje se vršnjaci zbližavaju i dodiruju... Priča o seksualnosti je bila prisutna kad smo imali 13-14 godina. Pitao nas je javno te stvari, a nasamo nas je pitao imamo li seks, godi li nam i govorio je da je seks bitan zbog zdravlja. Tada nam je djelovalo da je to pedagoški. Pitao je sve pa zato nismo mislili da je nešto neprirodno - otkrila je Radulović.

I Ivana Stanković, srpska manekenka, opisala je psihičko zlostavljanje od strane profesora, pa i da joj je zamjerao što se htjela baviti tim poslom.

- Rekao mi je doslovce: 'Rano si krenula s*sama kroz život, 'ćero'.

Aleksić će danas biti saslušan u beogradskom Višem javnom tužiteljstvu zbog prijave pet djevojaka koje su kod njega pohađale satove glume, saznaje Blic. Na osnovu sadašnjih informacija policija je odlučila protiv Aleksića podnijeti kaznenu prijavu za silovanje. Za silovanje maloljetnice bi mogao biti kažnjen od pet do 15 godina zatvora.

Beogradska policija je jučer objavila da je Miroslav Mika Aleksić uhićen zbog osnovane sumnje da je od 2012. do 2020. u prostorijama svoje škole glume u Beogradu seksualno napastovao pet svojih učenica, od kojih su dvije u to vrijeme bile maloljetne. Zadržan je u pritvoru.