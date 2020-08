Škender se posvetio teretani i ima novu pjesmu: 'Nakon Miše imam najviše istinskih hitova...'

<p>Ne moram na koncertima pjevati tuđe pjesme, imam dovoljno svojih. Energija pršti iz mene i publika to uvijek prepozna, pa me i nagradi, rekao nam je <strong>Zdravko Škender </strong>(69).</p><p>Pjesmom 'Dalmacijo' opet je osvojio obožavatelje koji su ga na netom održanom Opuzenskom festivalu nagradili prvom nagradom publike. Bio je, kaže, festivalski pjevač, osvajao je nagrade na najeminentnijim festivalima, i sad im se opet vraća. Vlasnik hitova 'Žena kao ti', 'Ne mogu da te zaboravim'… smatra da u vrijeme pandemije nedostaje ovakvih pjesama, pa je njegova došla u pravom trenutku.</p><p>- Mislim da će se pjevati po stadionima i biti nova himna Dalmacije - kaže Škender. Do sad je Dalmaciju opjevao u hitovima 'Pozdravi Dalmaciju' i 'Zlatno sunce Dalmacije'. Treća pjesma, 'Dalmacijo', najbolje je, smatra, opisala podneblje kojemu pripada. I sad odmara u Šibeniku, puni baterije za dalje. </p><p>- Sunčam se, kupam, rekreiram, živim zdrav život. Oduvijek sam sportski tip, u mladosti sam bio talentirani nogometaš ali ljubav prema glazbi bila je jača i karijera je otišla u drugom smjeru - kaže Škender.</p><p>Na društvenim mrežama rado se pohvali fotografijama iz privatne teretane. Redovito vježba pa je zadovoljan svojim izgledom. U vrijeme prvog vala korone, kad je morao biti doma, nakupio je koju kilu viška, pa se sad zdravom prehranom i vježbanjem vraća na staro. Vjeruje da će uskoro i na veliku turneju.</p><p>U Kanadi i Sloveniji je iznimno popularan, pjeva isključivo po velikim dvoranama i redovito je nagrađen ovacijama. Tamo dolazi kao velika zvijezda. </p><p>- Publika uvijek bude u transu, ništa manjem nego na koncertima Miše Kovača. Nakon njega, imam najviše istinskih hitova i publika to prepoznaje - rekao je Škender. </p><p>Početkom ove godine izgubio je sina <strong>Tomislava</strong>. Nakon obiteljske tragedije i potres ga je zatekao u Zagrebu. Ni golema tuga zbog sina, ni bojazan od potresa nisu ga slomili. Ističe da se ne boji nikog osim Boga i hrabro ide dalje. </p>