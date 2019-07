'Slava mu nije udarila u glavu': Hugh Jackman poslužuje kave

Australski glumac Hugh Jackman (50) trenutno se nalazi na turneji 'The Man. The Music. The Show.' u Sjedinjenim Američkim Državama, a brojne obožavatelje iznenadio je nesvakidašnjim potezom.

Foto: Privatni album

Naime, slavni glumac je prošlog tjedna posluživao kave, a cijeli događaj zabilježio je fotografijom koju je objavio na svom Twitter profilu.

- Hvala vam što ste nas došli gledati u Denveru - napisao je Jackman u opisu fotografije. Brojni pratitelji pohvalili su ovaj čin te ga prozvali 'čovjekom iz naroda'.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Volim ga kao glumca, ali i kao čovjeka. U ovim situacijama vidimo tko nije iskompleksiran i kome slava nije udarila u glavu - samo su neki od komentara ispod objave.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

Ovo nije prvi put da holivudska zvijezda pozitivno iznenađuje svoje obožavatelje. Prije točno mjesec dana, tijekom svog nastupa, izašao je u susret jednom mladiću kojem je pomogao da zaprosi svoju djevojku.

- Obično ne radim ovo, ali shvatit ćete kasnije. Dobio sam pismo od mladića po imenu Joe. Napisao mi je da će biti ovdje u publici - rekao je Hugh.