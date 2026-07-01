Slavlje obavijeno velom tajne: Evo što se sve zna o vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea

Taylor Swift (36) i Travis Kelce (36) svoje sudbonosno 'da' izgovorit će 3. srpnja pred otprilike 1100 gostiju, a svadbena proslava trajat će cijeli vikend, javljaju američki mediji. Dan ranije, mladenci navodno planiraju organizirati intimniju ceremoniju za najbliži krug ljudi.

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Pokretanje videa... VIDEO Aktivnosti oko Madison Square Gardena, uoči mogućeg vjenčanja Taylor Swift | Video: 24sata/reuters

No, iako je vjenčanje 'pred vratima', gosti još uvijek ne znaju gdje trebaju doći. Kako bi se barem pokušali sakriti od paparazza, mladenci će točnu lokaciju gostima javiti na sam dan vjenčanja. Navodno su svi, uključujući najbliže prijatelje i članove obitelji, zamoljeni da potpišu ugovor o tajnosti podataka, odnosno da sve što se dogodi na vjenčanju zadrže za sebe, a nekima nije dozvoljeno ni povesti pratnju.

Na vjenčanje kao gosti navodno dolaze Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, sestre Haim, Suki Waterhouse, dok će Gigi Hadid i Selena Gomez biti djeveruše, a Stevie Nicks i Tim McGraw će zabavljati goste.

Vjenčanica po uzoru na stari Hollywood

U međuvremenu, britanski Daily Mail javlja kako su pred Madison Square Gardenom u New Yorku u tijeku pripreme koje podsjećaju na organizaciju glamuroznog eventa: u utorak su tamo sastanak održali pripadnici policije, pred VIP ulazom postavljen je crveni tepih, a u dvoranu s dostavljeni zvučnici, rasvjeta, pa čak i drveće. Po ranije podnesenom zahtjevu, sve ulice oko kultne dvorane bit će zatvorene za promet ovog vikenda.

Foto: Eduardo Munoz

Početkom lipnja, Daily Mail je od izvora bliskih paru doznao kako su mladenci odlučili prigrliti spektakl velikog vjenčanja, što uključuje trodnevnu zabavu i, naravno, nekoliko vjenčanica poznatih dizajnera za mladenku.

Taylor je na izbor dostavljeno više haljina dizajniranih isključivo za nju, a među njima i haljina brenda Monse iza kojeg stoje Laura Kim i Fernando Gercia koji su do prije par mjeseci bili kreativni direktori modne kuće Oscar de la Renta. S obzirom da je Swift obožavateljica Elizabeth Taylor, mediji nagađaju da bi vjenčanica mogla biti inspirirana haljinom hollywoodske dive s njenog vjenčanja za Conrada Hiltona 1950.

Procjenjuje se da će trodnevni spektakl mladence koštati između 10 i 20 milijuna dolara.

Neprobojni predbračni ugovor

Iako TMZ piše kako će u Madison Sqaure Gardenu sagraditi čak i dvorac za bajkovito vjenčanje trenutno vjerojatno najslavnijeg para na svijetu, Taylorin otac ostao je nogama čvrsto na zemlji i pobrinuo se da zaštiti bogatstvo svoje kćeri u slučaju razvoda.

Foto: Mario Anzuoni

Po pisanju stranih medija, Scott Swift nadgledao je sastavljanje 'neprobojnog' predbračnog ugovora s čijim sadržajem su se u konačnici složili i mladenci. Taylor je, po pisanju Forbesa, 'teška' dvije milijarde dolara. Iako ni Kelceovg novčanik nije tanak s otprilike 90 milijuna dolara, bogatstvo koje je Swift stekla tijekom godina, ipak je na višoj razini. Izvori tvrde kako je predbračni ugovor samo racionalni dio koji se morao odraditi, no da je ljubav Taylor i Kelcea neupitna.

Medeni mjesec u Hrvatskoj?

Swift i Kelce upoznali su se 2023. i to nakon što je najpoznatijih sportaša NFL-a javno priznao da je pokušao upoznati Taylor nakon njezinog koncerta u Kansas Cityju tijekom “Eras Toura” kako bi joj poklonio ručno izrađenu narukvicu prijateljstva sa svojim brojem telefona. Na njegovu žalost, poljubio je vrata nakon koncerta, no sreća mu se vrlo brzo osmjehnula.

Naime, Kelce je anegdotu s narukvicom spomenuo u svom podcastu, što je Taylor čula i ocijenila slatkim i hrabrim.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

- Sve je počelo kada me Travis preslatko javno prozvao u svom podcastu, što sam smatrala totalno ‘cool’ i hrabrim. Počeli smo se družiti odmah nakon toga. Do trenutka kada sam došla na prvu utakmicu već smo bili par - rekla je Swift.

Dvije godine kasnije, Kelce je kleknuo i zaprosio pjevačicu unikatnim prstenom s dijamantom, koji se procjenjuje od 550 tisuća, pa sve do 1,2 milijuna dolara. Osim da se dogodila u u Missouriju, točna lokacija zaruka ni danas nije poznata, jer je par taj poseban trenutak želio zadržati za sebe.

Foto: Instagram

Ni o medenom mjesecu za sada nema potvrđenih informacija, no nagađa se da bi par mogao odabrati neku privatnu europsku destinaciju, možda čak i Hrvatsku. Naime, Kelce korjene vuče iz Gorskog kotara, što je više puta javno isticao, pa su mještani Velih Draga pozvali slavnog nogometaša i hrvatsku snahu da ih posjete.