Nicola Peltz je prije bila u vezi s bratom slavnih modela Hadid: Ni njihova mama je nije voljela

Usred javnog raskola u obitelji Beckham, izvori su počeli povlačiti paralele između odnosa Nicole Peltz s Brooklynom Beckhamom i njezine prethodne veze s modelom Anwarom Hadidom, bratom slavnih modela Gigi i Belle Hadid. Prijatelji slavne obitelji ističu zapanjujuće sličnosti, posebice u napetim odnosima s majkama partnera, a u raspravu se uključila i sestra Anwara Hadida, Alana, koja je Nicolu opisala kao "lažljivicu gladnu slave", navodi Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham | Video: 24sata/reuters

Izvori bliski objema obiteljima otkrili su nove detalje, a jedan od upućenih opisao je Nicolin težak odnos s Anwarovom majkom, Yolandom Hadid. Smatra se da je Yolanda (62) osjetila veliko olakšanje kada je njezin jedini sin Anwar prekinuo vezu s Nicolom, koja je trajala od 2016. do 2018. godine.

Izvor blizak obitelji Hadid pojasnio je njihovu zabrinutost.

​- Njegova obitelj se bojala da se muči, izlazeći sa ženom koja je bila starija od njega u tako formativnom razdoblju njegova života. Pale su teške riječi; Yolanda je osjetila veliko olakšanje kad je sve završilo. Jadni Anwar bio je pomalo zbunjen cijelom vezom - istaknuo je.

Hvalila Gigi i Bellu Hadid

Čini se da su napetosti između Nicole i njezine sadašnje svekrve, Victorije Beckham, eskalirale usred javnih nesuglasica. Unatoč svemu, Brooklyn (26) optužio je vlastitu obitelj da mu pokušava "uništiti" vezu sa suprugom, s kojom se vjenčao 2022. godine.

Foto: Instagram

Ipak, na početku se sve činilo idilično, baš kao i u slučaju veze s Anwarom, koji je od Nicole bio mlađi pet godina. U jednom ranijem intervjuu, Nicola je hvalila svog tadašnjeg dečka i njegovu obitelj.

​- Iskreno, on je anđeo. On je tako nevjerojatna osoba. Dolazi iz tako nevjerojatne obitelji. Gigi i Bella su tako, tako drage. Jednostavno obožavam njegovu obitelj. One su ženstvene, snažne djevojke. Imati to u svojoj okolini je nevjerojatno - rekla je tada.

Htjeli organizirati i 'intervenciju'?

Međutim, navodno su tri žene iz obitelji Hadid s vremenom počele osjećati "odbojnost" prema Nicoli, a Yolanda je navodno pokušala organizirati "intervenciju" kako bi njezin sin "došao k pameti".

Foto: Profimedia

​- Anwarova majka i sestre bile su zabrinute da postaje sve nesretniji u vezi i željele su da što prije izađe iz nje - kaže izvor blizak obitelji Hadid.

​- Razlika u godinama im je smetala, kao i Nicolina snažna osobnost. Počelo je tako dobro, ali kasnije su počeli misliti da ta veza nije najbolja ideja za Anwara - dodao je.