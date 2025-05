Slavni Hrvati o svojim veselim norijadama: Bio sam mokar, ali se ne sjećam gdje sam se kupao

Norijada. Riječ koja nosi posebno značenje za jednu generaciju. Zviždaljke, vodeni baloni, šarene majice s potpisima najdražih školskih prijatelja i glasna glazba ispratit će maturante koji će se oprostiti od srednjoškolskih klupa i krenuti svojim putem prema fakultetima i željenim budućim strukama i poslovima. U Hrvatskoj zadnji dan srednje škole slavi se na različite načine, neki plešu, drugi roštiljaju s prijateljima, a treći odlaze na popularna mjesta gdje se do zore opraštaju od posebnog razdoblja svog života.

Sandi Cenov prisjetio se kako je dočekao taj posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja, a priznaje da nije bilo lako tada.

Foto: Privatni album

- Išao sam u tadašnju školu koja je bila dio Obrazovnog centra za kulturu i umjetnost u Križanićevoj u Zagrebu. Svi smo se lijepo družili i bila nam je knedla u grlu što je jedno bezbrižno razdoblje došlo do kraja. Ali, svi smo bili dosta nadobudni i očekivali svašta od života pa su bila i svakakva razmišljanja poput 'gdje ćeš ti, a što ćeš ti' - prisjetio se.

Najveću feštu imali su ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

- Okupili smo se ispred HNK i uživali kod Zdenca života. Tamo smo se družili uz gitare, pjesme i vino. Sjećam se da je bilo posebno što se velika većina prvi put napila pa je bilo jako smiješno za gledati. Imali smo iste majice i svi smo bili mokri, ali se ne sjećam gdje smo se okupali. Malo smo se tresli od hladnoće, ali smo se utješili alkoholom pa kasnije sretni i malo mamurni krenuli svojim kućama - govori poznati pjevač.

Mia Dimšić posljednji dan srednje škole proslavila je na tipičan slavonski način, uz poznati dvorski ples quadrillu.

Foto: Dubravka Petric

- Srednja škola mi je bila baš poseban period života, imala sam super razred i pohađala Opću gimnaziju, odnosno I. gimnaziju. Zadnji dan škole započeo je kvadriljom na pjesmu 'I gotta feeling' Black Eyed Peasa, koja je to ljeto bila veliki hit. Plesala sam u paru s najboljim prijateljem Domagojem. Sjećam se da je bio izuzetno vruć dan, a glavna fora bila je polijevati nekoga čašom vode, pa mi je jedna prilično rano završila na glavi - prisjeća se Mia.

Prije fešte, Mia i prijatelji otišli su se odmoriti.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Kad je službeni dio završio, skoro cijeli razred zaputio se do obližnje Bijele lađe, gdje je bilo jedno veliko drvo pod kojim smo često sjedili tijekom odmora. U nekom trenutku svi smo se razišli kućama da bismo se odmorili za Norijadu. Prije same Norijade, u ranim večernjim satima, imali smo zagrijavanje kod prijateljice Ane, čija je mama imala poslovno skladište koje se rijetko koristilo, pa smo se tamo okupili. Nakon toga je uslijedilo 'drž ne daj' i 'tko preživi, pričat će', kao i na svakoj Norijadi. Pilo se, plesalo do nemam više ni pojma kad, i u velikom stilu smo zatvorili tih luda četiri godine - zaključila je pjevačica.

Jedan od omiljenijih glumaca, Momčilo Otašević, ne sjeća se posljednjeg dana srednje škole. No, prisjeća se maturantske ekskurzije koja je prethodila maturalnoj večeri.

Foto: Privatni album/Facebook

- Ekskurzija je uvijek početkom školske godine, kroz deveti ili deseti mjesec, dok je maturalna večer na kraju godine. Sjećam se da smo išli u Italiju. Mislim da se cijeli razred složio za Italiju, ali nama muškima u razredu je bio cilj da idemo u tu zemlju jer smo redovito pratili talijansku nogometnu ligu - govori nam glumac.

Putovanje su počeli brodom pa su prvo posjetili Veneciju te nastavili prema Rimu. Razred je bio specifičan jer se sastojao od pet muških i 25 djevojaka.

Foto: Privatni album/Facebook

- Nas petorica odmah smo zauzeli posljednji red u autobusu na kat. Ne znam zašto, ali sjećam se da nam je bilo iznimno bitno da sjedimo na kraju autobusa i sjećam se da smo uživali cijelim putovanjem - kazao je Momčilo.

Dok su drugi tražili savršenu pozadinu pa se slikali ispred Koloseuma i bazilike sv. Petra, Momčilo i njegov prijatelj imali su drugačiju zamisao.

- Moj prijatelj Saša Popović, koji je danas sportski novinar, i ja smo se slikali s drugim ljudima i nacijama te da ponesemo te neke uspomene s ekskurzije. Nama je bila fora da se slikamo s ljudima - poručio je.

Foto: Privatni album/Facebook

Glumac je volio školu, ali priznaje da je znao i markirati.

- No, nismo markirali kako bismo izbjegli usmeni ispit ili nešto. Mi smo markirali ako smo imali prečeg posla poput nogometne utakmice s drugom školom, ako smo htjeli u neku šetnju i slično. No, nismo pretjerivali nego smo to radili u granicama normale da nitko zbog toga nije kasnije odgovarao ili nadrapao - zaključio je glumac koji priznaje da je kraj srednje škole doživio tužno kao i njegov razred jer su znali da je došao kraj jedne divne ere.