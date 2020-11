Slavni kuhar: 'Svojoj djeci ne dam ništa, neka sami zarade...'

Ramsay je rođen u Škotskoj. Živio je s ocem alkoholičarem i nasilnikom i majkom koja je bila medicinska sestra, a sam ima četvero djece koja će dobiti nešto 'sitno' jer želi da sami zarade svoj novac

<p>Slavni kuhar Gordon Ramsay na današnji dan slavi 54. rođendan. No obožavatelji nisu oduševljeni isključivo njegovim jelima već i načinu na koji odgaja djecu. Šef čiji su restorani dobili više Michelinovih zvjezdica otkriva kako ne želi da njegova djeca postanu razmažena derišta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Za britanski Telegraph rekao je kako nema namjeru svojoj djeci ostaviti ništa od svog bogatstva, te je otkrio kako njegova djeca na putovanjima ne sjede u prvoj klasi sa svojim roditeljima niti smiju jesti u njegovim restoranima nagrađenima Michelinovim zvjezdicama.</p><p>Ramsay je rekao kako će njegova djeca dobiti ‘nešto sitno’, jer želi da svoj novac zarade. No, to nije jedina stvar zbog koje to radi.</p><p>- Ne radim to zbog nikakve zločestoće. Naprosto ne želim da postanu razmažena derišta”, izjavio je Ramsay. Njegova najstarija kći Megan tek je za 16. rođendan prvi put bila u njegovom restoranu.</p><p>- Naša djeca ne sjede s nama u prvoj klasi kad putujemo avionom. Kada budu zaradili svoj novac više će ga cijeniti i neka ga troše kako žele. Ja sam svoj novac teško zaradio - rekao je Ramsay. Ramsay je rođen u Škotskoj. Živio je s ocem alkoholičarem i nasilnikom i majkom koja je bila medicinska sestra, a sam ima četvero djece. </p><p>- Od prvog dana sam svojoj djeci nametnuo da postoji red i rad. Osim što ih time želim zaštiti od toga da postanu nekakvih razmaženi kreteni, također moram poštovati svoj posao i ljude koji rade za mene, a ne da im neka razmažena klinčadija smeta dok rade samo zato jer im je tata šef. Nastojao sam ih što normalnije odgojiti. Svi nešto rade – čuvaju životinje, svatko ima zaduženja po kući... Dobivaju džeparac, ali ga moraju zaraditi - ispričao je Ramsay.</p><p><br/> </p>