GOSTI STIŽU U LIPIK

Slavonski tjedan u Večeri za 5 će otvoriti Emilija: Evo što kuha...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Slavonski tjedan u Večeri za 5 će otvoriti Emilija: Evo što kuha...
Foto: rtl

Godinama je radila u ugostiteljstvu, a kada je došlo do zasićenja poslom, gradom i stresom koji takav život nerijetko nosi, odlučila je dati otkaz i živjeti od plodova svoje zemlje.

Slavonski tjedan započet će u Lipiku, gdje će za ekipu kuhati 49-godišnja Emilija Lončarić. Nakon godina života u Zagrebu, ubrzani ritam glavnog grada zamijenila je mirnim životom na selu i smjestila se u Lipik, u staru bakinu kuću.

Godinama je radila u ugostiteljstvu, a kada je došlo do zasićenja poslom, gradom i stresom koji takav život nerijetko nosi, odlučila je dati otkaz i živjeti od plodova svoje zemlje. U svom vrtu ima dosta plodova, ali i divljih biljaka koje također rado koristi u svojoj kuhinji. Kaže kako joj ništa ne fali i kako u takvom životu zaista uživa. Kuhati voli oduvijek i smatra kako od najosnovnijih namirnica može napraviti čudo.

Foto: rtl

„Ovdje sam pronašla mir i ono što smatram da svaki čovjek treba proći u životu, a to je period samoće“, kaže današnja domaćica i dodaje kako ju je boravak na selu promijenio: „Da budem u kontaktu sa zemljom, da uzgajam svoju hranu, da uzgajam svoje lijekove, da budem neovisna i da promijenim svoju prehranu kako bih promijenila svoje fizičko i psihičko stanje.“

Večera za 5 vraća se u Slavoniju! Evo tko sve kuha ovog tjedna

Svojim gostima pripremit će predjelo naziva 'Ploveći oblačići djetinjstva', glavno jelo 'Polo pasta' te desert 'Kraljica rogača'. „Mislim da je ovaj put domaćica žena“, kaže Dražen gledajući jelovnik.

ANKETA Jurica je pobijedio u 'Večeri za 5'. Jeste li zadovoljni?

„Priželjkujem veselu ekipu ovaj tjedan da se družimo i da nam bude prije svega zabavno“, naglašava Dražen ususret današnjoj večeri i upoznavanju ostatka ekipe.

Foto: rtl

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Komentari 0
