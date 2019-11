Slikar Kovačić: 'Severina je za album pokrala moje radove...'

Donesena je nepravomoćna presuda zagrebačkog Općinskog građanskog suda prema kojoj slikaru Miji Kovačiću (84), Severina Kojić (47), izdavačka kuća Dallas Records i tvrtka Motivo d.o.o. trebaju isplatiti odštetu u iznosu od 26.089 kuna s kamatama zbog povrede autorskih prava, saznaje Jutarnji List.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Riječ je o omotu Severinina albuma 'Zdravo Marijo’ na kojem se dio Mijinog slikarskog opusa, motivi iz radova ‘Seoski ples’ i ‘Glavica kupusa’ koriste bez odobrenja autora.

- Da me Severina pitala, ja bi joj bil dal prava. Ali nije. I to nije u redu. Prijetelj mi je to tad bil javil pa sam se čak i uzrujal. Jer, prevedeno gledano, to je krađa. Ja sam u to uložio trud, a Severina je popularna zvijezda. Ali ja nju ne poznajem da mogu suditi. Ne slušam njezinu glazbu, nije to moj ukus - rekao je Kovačić za Jutarnji list.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkrio je i kako ne vjeruje da će dočekati pravomoćnu presudu s obzirom na sporost pravosuđa.

- Nek im bude na dušu ako ne prepoznaju da su krivi - dodaje. Mijo ističe, kako nije sve u novcu, a autorska prava dao bi joj, kako kaže, za džabe. Samo da je pitala.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Treba nazvati i pitati. Ljudi smo. Uostalom, do mene je lako doći. I uživo i telefonski. Nisam neuhvatljiv. Svoja sam tajnica i telefonska sekretarica - kaže legendarni slikar.

‘Zdravo Marijo’ je Severinin deseti studijski album, koji je 2008. godine objavila diskografska kuća ‘Dallas Records’.

POGLEDAJTE VIDEO: