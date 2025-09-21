Slobodan Trkulja: Virtuoz Balkana koji je zasvirao na Putinovoj alternativi Eurovizije

Slobodan Trkulja, srpski multiinstrumentalist, skladatelj i pjevač jedinstvenog stila, već je desetljećima jedno od najintrigantnijih imena na regionalnoj glazbenoj sceni. Poznat kao osnivač žanra "Moderna tradicija Balkana", Trkulja je izgradio svjetsku karijeru spajajući drevne zvukove s modernim aranžmanima. Njegov put, obilježen samoukim genijem i suradnjama s globalnim zvijezdama, sada je dobio i geopolitičku dimenziju sudjelovanjem na Interviziji, natjecanju koje se smatra ruskom alternativom popularnoj Euroviziji.

Samouki genij

Trkuljin glazbeni put započeo je u Odžacima, gdje je rođen 29. svibnja 1977. godine. Bez formalnog glazbenog obrazovanja, s deset godina sam je naučio svirati klarinet, a do svoje punoljetnosti ovladao je s više od deset instrumenata. Već s 14 godina postao je član profesionalnog folklornog ansambla "Kolo" u Beogradu, a ubrzo je proglašen i najboljim instrumentalistom na "Festivalu muzičkih društava Vojvodine".

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1997. godine, kada je osnovao sastav Balkanopolis, s kojim je počeo izvoditi glazbu inspiriranu srpskom i balkanskom tradicijom, ali prožetu snažnim utjecajima sa Zapada. Iste godine upisao je prestižni Konzervatorij u Amsterdamu, smjer jazz saksofon, instrument koji je u tom trenutku svirao tek godinu i pol dana. Studij je prekinuo zbog NATO-ova bombardiranja Srbije 1999., no vratio se i diplomirao 2004., a tri godine kasnije s najvišim počastima i magistrirao. Njegov zvuk, koji spaja balkanske ritmove i suvremeni jazz, zapadni muzikolozi prepoznali su kao novi žanr, nazvavši ga "Modern Balkan Tradition".

Suradnje s velikanima

Trkuljina karizma i glazbena vještina ubrzo su prešle granice regije. Strani mediji nazvali su ga "jednim od najljepših muških glasova Balkana", a nastupao je na nekim od najprestižnijih svjetskih pozornica, od amsterdamskog Concertgebouwa do svjetskih izložbi Expo u Japanu, Šangaju i Dubaiju.

Jedna od najznačajnijih suradnji bila je ona s nizozemskim Metropole Orkestrom, dobitnikom nagrade Grammy, s kojim je snimio i nastupao. Popis njegovih suradnika uključuje i imena poput fado dive Marize, američke soul pjevačice Olete Adams, senegalske zvijezde Baabe Maala te svjetski poznatog pijanista Lang Langa. Njihov zajednički nastup na gala večeri kineske televizije CCTV povodom Nove 2023. godine, gdje su izveli pjesmu "Tamo daleko", pratilo je, prema službenim podacima, nevjerojatnih 16 milijardi gledatelja diljem svijeta. Danas svira više od 15 instrumenata, uključujući gajde, kaval, diple, armenski duduk i brojne druge, a njegova glazba opisuje se kao inteligentna sinteza tradicije i modernog zvuka.

Nastup na "Putinovoj Euroviziji"

U subotu je Slobodan Trkulja predstavljao Srbiju na Interviziji, međunarodnom glazbenom natjecanju održanom u Moskvi. Događaj je oživljen na inicijativu ruskog predsjednika Vladimira Putina kao geopolitički i društveno konzervativni odgovor na Euroviziju, nakon što je Rusija 2022. izbačena s tog natjecanja zbog invazije na Ukrajinu.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Intervizija je zamišljena kao platforma za promicanje "univerzalnih, duhovnih, obiteljskih, kulturnih i etičkih tradicija", a ruski dužnosnici su je predstavili kao natjecanje "prave glazbe", bez "lažnih vrijednosti" koje pripisuju Euroviziji, aludirajući na LGBT izvođače. Na natjecanju su sudjelovale 23 zemlje koje Rusija smatra prijateljskima, među kojima su Kina, Indija, Brazil, Kuba i Južnoafrička Republika. Srbija je bila jedna od rijetkih europskih zemalja čiji je predstavnik sudjelovao, što je izazvalo pažnju zapadnih medija. Trkulja je nastupio s pjesmom "Tri ružice" i zauzeo 14. mjesto. Njegovo sudjelovanje, iako u skladu s njegovim umjetničkim izričajem koji slavi tradiciju, stavilo ga je u središte rasprava o odnosu kulture i politike.