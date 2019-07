'Smijali smo se toliko da nam je kamerman pao u grmlje...'

Imam osjećaj da mi fali sve više. Moj Oliver. Nije mi ništa s vremenom lakše, tihim glasom priča Jasna Zlokić (64). Pjevačica je rođena Velolučanka, no Olivera nije upoznala na Korčuli. Morski Vuk bio je osam godina stariji, u dječjoj dobi ta je razlika velika. Znala je tko je, ali u ranoj se mladosti nisu družili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Upoznali smo se u Dubrovniku sedamdesetih godina, kad je bio u Trubadurima. Velolučka su poznanstva jaka, specifična, kao i humor. A to je kod Olivera bilo posebno istaknuto. Danas još više uviđam kako nas je svojim humorom i duhovitošću zapravo sve vezao i držao na okupu - rekla je.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Osim Vele Luke, vezalo ih je i isto prezime. Gospođa Zlokić je djevojački Dragojević. A njih je, pak, bilo u Šibeniku i dio je u 16. stoljeću otišao na Korčulu.

- Znali smo u šali reći kako znamo pjevati jer potječemo iz tako muzikalnoga grada. Nismo bili u rodu - rekla je Jasna i nastavila:

- Dolazimo iz iste loze, no moj obiteljski nadimak je Papalin, a Oliverov je Koža. Pretpostavljam da su naši preci nadimke davali prema zanimanjima, a nerijetko su si obitelji na otocima nadijevale nadimke, koji su potom ulazili u dokumente, što je bilo važno za raspoznavanje obitelji.

Foto: Denis Lončar/privatni album

A ta privrženost za to malo otočko mjesto je fascinantna. Pjevačica se u razgovoru stalno vraća na Velu Luku i posebnosti koje nosi sa sobom.

- To je naše velolučko bilo. Nama je trebao samo jedan pogled, neka gesta ili dvije, tri riječi i nastao bi smijeh. A s Oliverom je to bilo baš posebno, to bi uvijek bila neka predstava, jednostavno nisi znao što te s njim čeka. I to mi danas beskrajno nedostaje. Mi bismo se samo odjednom počeli smijati, ljudi bi nas u čudu gledali i pitali čemu se smijemo, a mi bismo se onda počeli još jače hihotati - prisjeća se Zlokić.

Foto: Zeljko Lukunic/24sata

Teško se i prisjetiti svih anegdota koje je imala s Oliverom. No družiti se s njim bio je “cirkus”. I kad je trebalo biti ozbiljan, bilo je vremena za šalu...

- Zamalo su nam prekinuli snimanje spota za pjesmu ‘Kad mi dođeš ti’. Smijali smo se toliko da je kamerman pao u grmlje, a onda smo se počeli smijati još jače i nismo mogli stati. Redatelj je bio malo ljutit i želio je prekinuti snimanje - objasnila je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Imala je s njim poseban odnos. Rijetko bi bio ljutit, ali i to se ponekad dogodilo. Zbog dobrih, kako kaže velolučkih odnosa, nekako bi uvijek njih dvoje rješavali “konflikte”.

- Nije to nikad bilo ništa ozbiljno, brzo bismo nastavili po starom, sa smijehom, šalama i pjesmom. Nažalost, toga više neće biti, ostale su samo predivne uspomene. I glazba. Naša Vela Luka uvijek će me podsjećati na njega. Tuga će još trajati, sve ružno dugo traje - emotivno je rekla Jasna.