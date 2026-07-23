Smith o Hrvatskoj: Sve je bilo spektakularno! Vratit ću se!

Princ s Bel Aira gostuje u Hrvatskoj gdje se provozao u Neveri, a zatim i večerao s Matom Rimcem. Ekipa Dnevnika Nove TV ulovila ga je na izlazu iz hotela u Zagrebu. Na pitanje o dojmovima iz Hrvatske, Will Smith je rekao kako je oduševljen.

- Sve je bilo spektakularno. Veselim se ponovnom dolasku. Morat ću se vratiti - kazao je Smith i pohvalio lokalnu kuhinju.

- Bila je odlična, hvala vam puno - kazao je Smith. Tijekom svog posjeta, Smith se provozao u Rimčevoj Neveri te su zatim zajedno večerali.

- Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i izradio ovo čudo od 2000 konja, kaže Smith u videu iz superjurilice. Za upravljačem je bio Mate Rimac, dok je Smith s mjesta suvozača kamerom snimao njihovu adrenalinsku vožnju. Čim je Rimac aktivirao launch control, Nevera je snažno ubrzala, a glumca prikovala uz sportsko sjedalo. Smith je vrištao, smijao se i u nevjerici pratio silu ubrzanja.

- Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome - rekao je glumac nakon vožnje.

Rimac je hollywoodskog glumca kasnije odveo na večeru, a za meni je bio zadužen chef Marin Rendić.

- Uživali su u jelima koja smo pripremili. Sve je proteklo vrlo opušteno i ugodno, bez ikakvih komplikacija. Na meniju su bili kvarnerski škampi, filet jadranskog brancina Bosnić s emulzijom od crnila sipe i graška te kremom od celera, odležani roastbeef iz mesnice The Meat, jadranska tuna i guščja jetra Orehovec - objasnio je chef i dodao da glumac nije imao posebnih zahtjeva. Na kraju su gosti zapljeskali chefu Rendiću i cijelom timu Cateringa Kvatrić.

- To je trenutak koji ću dugo pamtiti - iskreno nam je rekao Rendić te dodao kako je Will na njega ostavio dojam vrlo jednostavne, pristupačne i ugodne osobe.