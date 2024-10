Smrt Ksenije Pajčin zgrozila je regiju. O njoj će snimiti film: 'Za tu ulogu obići ćemo cijelu regiju'

Srpska pjevačica Ksenija Pajčin tragično je izgubila život prije 14 godina kada ju je njezin tadašnji dečko, crnogorski maneken Filip Kapisoda usmrtio u njezinom stanu, a zatim presudio i sebi. Riječ je o zločinu koji je zgrozio cijelu regiju u to vrijeme, a mnogi i danas se nisu pomirili s njezinim gubitkom.

Foto: Gvozden Rakić

Glumac Rade Ćosić progovorio je o filmu za srpski Kurir. On će biti koproducent u filmu, a rekao je kako se film neće baviti samo tim dijelom njezinog urbanog i kontroverznog života, već da će priča ići od početka njezina života.

Tako će prvo biti prikazano njeno djetinjstvo, odrastanje i tinejdžerski dani, život u Grčkoj pa karijera i tragični svršetak života.

- U procesu smo snimanja filma o Kseniji Pajčin. Još uvijek prikupljamo sredstva. Bit će to igrani film. Imamo kompletan scenarij. Radit ćemo casting u cijeloj regiji, gdje ćemo tražiti djevojku koja osim fizičkog izgleda mora biti i karakterno slična Kseniji. Čak ni fizički, to nije toliko važno koliko karakter. Mislim da će ovaj film biti spomenik Kseniji. To je ideja Darka Popovića, koji je producent čuvenog 'Paparaco lova' - rekao je Ćosić.

Foto: youtube screenshot

Rekao je da su pitali i Ksenijinu majku, Ljubica Kostić, za sam film.

- Ona je dala amen. Dopalo joj se sve što smo predstavili i nema razloga da joj se ne svidi. Ideja je jako plemenita - dodao je Ćosić.

Casting će biti objavljen i za ulogu Filipa Kapisode.

- Bit će castinga i za tu ulogu, ali u filmu nema muških uloga koje će biti glavne. Fokus je na Kseniji i njezinu životu - zaključio je.