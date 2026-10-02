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NA VESELJE OBOŽAVATELJA

Snimat će se serija prema hit filmovima 'Brzi i žestoki'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Snimat će se serija prema hit filmovima 'Brzi i žestoki'
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Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
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Glavni glumac i zaštitno lice franšize, Vin Diesel, sudjeluje u projektu kao izvršni producent, a kreatori još uvijek drže u tajnosti detalje o radnji i glumačkoj postavi

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Obožavatelji jedne od najpopularnijih akcijskih franšiza svih vremena konačno su došli na svoje. Kultni "Brzi i žestoki" dobit će svoju igranu seriju na streaming platformi Peacock, a sve se priprema pod budnim okom glavne zvijezde filmova.

Peacock je službeno dao zeleno svjetlo za seriju koja se temelji na ovom popularnom filmskom serijalu. Mike Daniels i Wolfe Coleman preuzeli su pisanje scenarija, a ujedno će raditi i kao glavni voditelji cijelog projekta.

Producenti planiraju premijeru na malim ekranima za 2028. godinu. Zanimljivo je da obožavatelje iste godine očekuje i veliko finale u kinima, jer jedanaesti i posljednji film nazvan "Fast Forever" izlazi u ožujku.

Foto: Imdb

Glavni glumac i zaštitno lice franšize, Vin Diesel, sudjeluje u projektu kao izvršni producent. Iako kreatori još uvijek drže u tajnosti detalje o radnji i glumačkoj postavi, jasno je da televizijska mreža priprema veliki i ambiciozni iskorak u svijet automobilskih utrka.

Vin Diesel otkrio je planove za seriju još u svibnju tijekom posebnog događaja za medije. Tada je objasnio kako publika već dugo traži širenje priče izvan kino dvorana.

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​- Kao što svi znate, ovi filmovi su nam jako prirasli srcu, ali tijekom posljednjeg desetljeća shvatili smo da obožavatelji žele više, željeli su da razvijamo klasične likove i njihove priče - izjavio je glumac tom prilikom.

Prema njegovim riječima, želja za televizijskim nastavkom postoji već oko deset godina. Ipak, ideja ga je u potpunosti osvojila tek kada je Donna Langley, šefica studija Universal, preuzela vodstvo televizijskog poslovanja.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

​- Tada sam shvatio da će integritet likova, međunarodna privlačnost i osjećaj obitelji ostati očuvani i na televiziji - naglasio je Diesel.

Filmovi o brzim automobilima i snažnim obiteljskim vezama donijeli su studiju Universal ogromnu zaradu. Do sada su svi dijelovi širom svijeta zaradili više od sedam milijardi dolara, što franšizu svrstava među najuspješnije u povijesti kina.

Najveći komercijalni uspjeh ostvario je sedmi nastavak, koji je samostalno uprihodio oko 1,5 milijardi dolara. Taj je film ostao zapamćen i po vrlo tragičnom događaju.

Radi se o posljednjem filmu u kojem je glumio Paul Walker, koji je izgubio život u prometnoj nesreći krajem 2013. godine. Kako bi dovršili njegove preostale scene, filmska ekipa angažirala je njegovu braću koja su uskočila kao dvojnici.

*uz korištenje AI-ja
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