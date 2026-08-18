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KRAJ FRANŠIZE?

Vin Diesel najavio je 11. i zadnji nastavak filma 'Brzi i žestoki'

Piše Maša Mai Čigir,
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Vin Diesel najavio je 11. i zadnji nastavak filma 'Brzi i žestoki'
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Foto: Mario Anzuoni
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U Los Angelesu okupila se glumačka ekipa 'Brzih i žestokih', a uz njih je bila i kćer pokojnoga Paula Walkera

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U ponedjeljak se u Los Angelesu obilježavala 25. godišnjica prvog filma iz franšize 'Brzi i žestoki', koji je izašao 2001. godine. Događaju na kojemu je bila posebna projekcija filma, bili su i Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson te kćer preminulog Paula Walkera, Meadow Walker

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25th Anniversary Celebration Screening of The "Fast and the Furious" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni
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Nakon uspjeha prvog filma, film 'Brzi i žestoki 2' premijerno je prikazan 2003. godine, a režirao ga je John Singleton. Treći dio, pod nazivom 'Brzi i žestoki: Tokio drift', premijerno je prikazan 2006. godine, a redatelj je bio Justin Lin. Lin nastavio s režijom ostalih filmova iz franšize, pa je tako on režiser filmova 'Brzi i žestoki 4' (2009.), 'Brzi i žestoki 5' (2011.) i 'Brzi i žestoki 6' (2013.). James Wan preuzeo je redateljske dužnosti za film 'Brzi i žestoki 7' iz 2015., a 2017. godine premijerno je prikazan film 'Sudbina žestokih' kojega je režirao F. Gary Gray. David Leitch 2019. godine režirao je spin-off 'Brzih i žestokih' pod nazivom 'Hobbs i Shaw' s Dwayneom Johnsonom i Jasonom Stathamom u glavnim ulogama.

25th Anniversary Celebration Screening of The "Fast and the Furious" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Premijera posljednjeg i ukupno 11. nastavka zakazana je za 17. ožujka 2028. godine, a nedavno je Vin Diesel objavom na svome Instagramu nahvalio scenarij za nadolazeći film.

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- Nemate pojma... Kad dođe 17. ožujka 2028.... zahvalit ćete Bogu što ste prvi dio vidjeli u kinima ovog ljeta. Upravo sam pročitao scenarij za Fast Forever Mikea Leslieja. To je najbolji scenarij koji sam pročitao u zadnjih desetak godina. Još uvijek plačem - napisao je Vin Diesel u opisu ispod objave.

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