Snježana Schillinger i suprug se družili i fotkali s Thompsonom

Franz Schillinger, austrijski poduzetnik i suprug Snježane Schillinger, objavio je na društvenim mrežama fotografiju s Markom Perkovićem Thompsonom, snimljenu u jednoj konobi na Kornatima. Schillinger je bio u društvu svoje supruge, kao i pjevač, a uz fotografije je napisao i kako je to bila 'posebna večer'.

- Tijekom godina sam upoznao mnoge nevjerojatno ljude, no Marko me uvijek oduševi kao netko tko je iskren, prizeman i nepretenciozan - napisao je Schillinger te dodao kako je Thompsona upoznao prije nekoliko godina na poslovnom sastanku.

Foto: instagram

- Željko Malnar je možda najbolje od svih opisao fenomen Thompsona još 1999. Smatrao je kako Thompsonova glazba nisu samo pjesme, već nešto puno dublje - veza između čovjeka, kamena, obitelji, domovine i identiteta - napisao je Schillinger te poručio kako 'sada još jasnije razumije što je Malnar mislio'.

- Neki vide politiku. Ja vidim čovjeka koji je branio svoju zemlju, ostao vjeran svojim korijenima i koji kroz svoju glazbu dopire do milijuna ljudi - napisao je.

Foto: instagram

- Hvala, Marko. Bilo mi je veliko zadovoljstvo ponovno se vidjeti - zaključio je Schillinger u objavi.

Marko Perković Thompson je i ovog ljeta održao nekoliko velikih koncerata, u Zaprešiću, Šibeniku i Imotskom, a krajem kolovoza će nastupiti i u Vukovaru. Nedavno je na društvenim mrežama objavio i kako nakon turneje po Hrvatskoj kreće i na europsku turneju. Prvi najavljeni koncert je u Frankfurtu, 13. studenog.