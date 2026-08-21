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NA KORNATIMA

Snježana Schillinger i suprug se družili i fotkali s Thompsonom

Piše 24sata,
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Snježana Schillinger i suprug se družili i fotkali s Thompsonom
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Foto: instagram
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'Posebna večer', napisao je, između ostalog, Franz Schillinger na društvenim mrežama. Objavio je i dvije fotografije na kojima je i Marko Perković Thompson te njegova supruga Sandra

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Franz Schillinger, austrijski poduzetnik i suprug Snježane Schillinger, objavio je na društvenim mrežama fotografiju s Markom Perkovićem Thompsonom, snimljenu u jednoj konobi na Kornatima. Schillinger je bio u društvu svoje supruge, kao i pjevač, a uz fotografije je napisao i kako je to bila 'posebna večer'. 

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- Tijekom godina sam upoznao mnoge nevjerojatno ljude, no Marko me uvijek oduševi kao netko tko je iskren, prizeman i nepretenciozan - napisao je Schillinger te dodao kako je Thompsona upoznao prije nekoliko godina na poslovnom sastanku.

Foto: instagram

- Željko Malnar je možda najbolje od svih opisao fenomen Thompsona još 1999. Smatrao je kako Thompsonova glazba nisu samo pjesme, već nešto puno dublje - veza između čovjeka, kamena, obitelji, domovine i identiteta - napisao je Schillinger te poručio kako 'sada još jasnije razumije što je Malnar mislio'. 

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- Neki vide politiku. Ja vidim čovjeka koji je branio svoju zemlju, ostao vjeran svojim korijenima i koji kroz svoju glazbu dopire do milijuna ljudi - napisao je. 

Foto: instagram

- Hvala, Marko. Bilo mi je veliko zadovoljstvo ponovno se vidjeti - zaključio je Schillinger u objavi. 

Marko Perković Thompson je i ovog ljeta održao nekoliko velikih koncerata, u Zaprešiću, Šibeniku i Imotskom, a krajem kolovoza će nastupiti i u Vukovaru. Nedavno je na društvenim mrežama objavio i kako nakon turneje po Hrvatskoj kreće i na europsku turneju. Prvi najavljeni koncert je u Frankfurtu, 13. studenog. 

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