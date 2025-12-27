Obavijesti

Sofia Vergara provodi blagdane u našem susjedstvu! Evo i gdje

Foto: Instagram

Na fotografijama Vergara pozira u raskošno uređenom prostoru kojim dominiraju crveni tonovi, od baršunastog namještaja do bogatih cvjetnih aranžmana, stvarajući savršenu blagdansku kulisu

Slavna kolumbijsko-američka glumica Sofía Vergara podijelila je sa svojim milijunskim pratiteljima na Instagramu dašak svoje božićne čarolije, objavivši niz fotografija iz elegantnog Beča. Zvijezda serija Moderna obitelj i Griselda poželjela je svima sretan Božić, a objava je brzo privukla pažnju ne samo zbog raskošne atmosfere, već i zbog društva u kojem se našla.

Na fotografijama Vergara pozira u raskošno uređenom prostoru kojim dominiraju crveni tonovi, od baršunastog namještaja do bogatih cvjetnih aranžmana, stvarajući savršenu blagdansku kulisu. Glumica je za ovu prigodu odabrala pripijenu crvenu kariranu haljinu bez naramenica koja je istaknula njezinu figuru i unijela dašak glamura u proslavu. U kratkom opisu objave jednostavno je napisala: "Feliz Navidad from Vienna!!", otkrivši tako da blagdane provodi u austrijskoj prijestolnici.

Osim samostalnih fotografija, Vergara je podijelila i trenutke s prijateljima te, što je obožavateljima bilo posebno zanimljivo, s muškarcem za kojeg se vjeruje da je njezin novi partner, američki poduzetnik Douglas Chabbott.

Iako ga nije označila, ova zajednička fotografija dolazi nedugo nakon što je početkom prosinca potvrdila njihovu vezu, čime je stavila točku na višemjesečna nagađanja o svom ljubavnom životu. Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ovu objavu, a komentari su bili prepuni čestitki i komplimenata poput "Sretan Božić", "Predivna si" i brojnih emotikona srca.

Ova bečka razglednica stiže na kraju vrlo dinamične godine za glumicu. Nakon razvoda od glumca Joea Manganiella 2024. godine, Vergara se u potpunosti posvetila karijeri, ali čini se da je ponovno pronašla i osobnu sreću. Godina 2025. bila joj je iznimno uspješna; nastavila je sa svojom ulogom sutkinje u popularnom showu America's Got Talent, gdje je upravo njezina natjecateljica, Jessica Sanchez, odnijela pobjedu.

Ipak, najveći profesionalni trijumf doživjela je zahvaljujući ulozi u Netflixovoj miniseriji Griselda, koja joj je donijela povijesnu nominaciju za nagradu Emmy, čime je postala prva Latinoamerikanka nominirana u toj kategoriji.

