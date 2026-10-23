Šok kod Grahama Nortona: Princ William se pojavio u emisiji i otkrio obiteljsku tajnu

Princ William iznenadio je publiku emisije Grahama Nortona kada se pridružio glumici Cate Blanchett, Robertu Irwinu i Hannah Waddingham na slavnom crvenom kauču.

Princ od Walesa prvi je član kraljevske obitelji koji je gostovao u emisiji 'The Graham Norton Show', a njegovo pojavljivanje nije bilo najavljeno publici u studiju koja ga je dočekala pljeskom i povicima oduševljenja. Princ je otkrio neke nepoznate detalje o svojoj obitelji rekavši kako su svi 'ludi' za showom 'The Celebrity Traitors', u kojoj poznate osobe sudjeluju u psihološkoj igri punoj spletki, tajnih zadataka i međusobnog nadmudrivanja.

- Obožavam je, cijela obitelj je obožava. Charlotte i Louis potpuno su opsjednuti njome. To je stvarno odlična emisija, rekao je William. Otkrio je i kako voli filmove redatelja Christophera Nolana, posebno trilogiju o Batmanu.

- Njegovi su filmovi fantastični. Serijal 'Vitez tame' psihološki je mračan i dubok i to apsolutno obožavam. Uzima koncepte koji su potpuno izvan uobičajenih okvira i pretvara ih u nevjerojatno zabavne filmove, otkrio je princ. Kad ga je voditelj upitao je li ikada zamišljao da će se baviti nečim drugim u životu umjesto da bude prijestolonasljednik, William je priznao kako je kao dječak imao sasvim druge planove.

- Kad sam bio mlađi, želio sam postati policajac. Mislio sam da bih bio dobar u tome. A onda sam prošao kroz fazu u kojoj sam želio biti DJ, ali nisam bio baš dobar, našalio se.

Foto: Jaimi Joy

Posebna epizoda, posvećena nagradi Earthshot koja je zajednička svim Nortonovim gostima, a prikazuje se u petak na BBC-ju One. U razgovoru su istaknuli važnost optimizma i hitnosti u borbi protiv klimatskih promjena.

William je nagradu Earthshot pokrenuo 2020., nadahnut projektom Moonshot američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, koji je znanstvenike potaknuo da osmisle siguran put astronauta na Mjesec i natrag. Nagrada podupire rješenja za pet ciljeva: zaštitu i obnovu prirode, čišći zrak, oporavak oceana, svijet bez otpada i zaustavljanje klimatskih promjena. Svaki pobjednik dobiva milijun funti, a William se obvezao podupirati nagradu do 2030. godine.

- Pobjednici dokazuju da je napredak moguć – rekao je William na prošlogodišnjoj dodjeli nagrada Earthshot

Ovogodišnje dobitnike proglasit će na svečanosti u Mumbaiju u studenome. Prošle godine dodjela se održala u Rio de Janeiru, a među uzvanicima bili su bivši vozač Formule 1 Sebastian Vettel i tadašnji britanski premijer Keir Starmer. Na svečanosti su nastupili Kylie Minogue i Shawn Mendes. Među dobitnicima 2025. našao se i Tjedan mode u Lagosu, koji nagrada je prepoznala zbog poticanja održivosti u modnoj industriji. Emisija Grahama Nortona počinje u petak u 22.40 na BBC-ju One.

*uz korištenje AI-ja