Za Georgea, Charlotte i Louisa u školi nema kraljevskih titula...

Princ George, princeza Charlotte i princ Louis od rođenja žive s titulama koje ih jasno izdvajaju od njihovih vršnjaka, no kada sjednu u školske klupe, stvari postaju znatno jednostavnije. Djeca princa Williama i princeze Kate ondje ne koriste kraljevske titule, već imena koja na prvi pogled zvuče sasvim uobičajeno.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Kako prenosi Hola, u školi su poznati kao George Wales, Charlotte Wales i Louis Wales. Prezime je zapravo titula njihovih roditelja, princa i princeze od Walesa, što je nastavak dugogodišnje tradicije unutar britanske kraljevske obitelji. No, George, Charlotte i Louis nisu oduvijek koristili prezime Wales jer dok su William i Kate nosili titule vojvode i vojvotkinje od Cambridgea, djeca su u školi bila poznata kao George Cambridge, Charlotte Cambridge i Louis Cambridge.

Foto: Aaron Chown/REUTERS

Članovi britanske kraljevske obitelji koji imaju titule ne moraju uvijek koristiti prezime na isti način kao većina ljudi. Kada im je ono potrebno, primjerice tijekom školovanja, mogu koristiti naziv povezan s teritorijalnom titulom svojih roditelja. Istu je praksu svojedobno slijedio i njihov otac. William i njegov mlađi brat Harry tijekom školovanja bili su poznati kao William Wales i Harry Wales jer je njihov otac Charles tada bio princ od Walesa. Princeze Beatrice i Eugenie na sličan su način koristile prezime York prema tituli svog oca, vojvode od Yorka.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, princ George krenuo je ove godine pohađati prestižni prestižni Eton College, čime je krenuo stopama svog oca i strica, koji su ondje proveli pet godina. Charlotte i Louis i dalje pohađaju Lambrook u Berkshireu.