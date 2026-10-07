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NASTAVLJAJU TRADICIJU

Za Georgea, Charlotte i Louisa u školi nema kraljevskih titula...

Piše Maša Mai Čigir,
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Za Georgea, Charlotte i Louisa u školi nema kraljevskih titula...
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Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION
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Princ George, princeza Charlotte i princ Louis u školi su poznati pod jednostavnim imenima, bez kraljevskih titula, čime se nastavlja tradicija britanske kraljevske obitelji

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Princ George, princeza Charlotte i princ Louis od rođenja žive s titulama koje ih jasno izdvajaju od njihovih vršnjaka, no kada sjednu u školske klupe, stvari postaju znatno jednostavnije. Djeca princa Williama i princeze Kate ondje ne koriste kraljevske titule, već imena koja na prvi pogled zvuče sasvim uobičajeno.

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Kako prenosi Hola, u školi su poznati kao George Wales, Charlotte Wales i Louis Wales. Prezime je zapravo titula njihovih roditelja, princa i princeze od Walesa, što je nastavak dugogodišnje tradicije unutar britanske kraljevske obitelji. No, George, Charlotte i Louis nisu oduvijek koristili prezime Wales jer dok su William i Kate nosili titule vojvode i vojvotkinje od Cambridgea, djeca su u školi bila poznata kao George Cambridge, Charlotte Cambridge i Louis Cambridge.

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Članovi britanske kraljevske obitelji koji imaju titule ne moraju uvijek koristiti prezime na isti način kao većina ljudi. Kada im je ono potrebno, primjerice tijekom školovanja, mogu koristiti naziv povezan s teritorijalnom titulom svojih roditelja. Istu je praksu svojedobno slijedio i njihov otac. William i njegov mlađi brat Harry tijekom školovanja bili su poznati kao William Wales i Harry Wales jer je njihov otac Charles tada bio princ od Walesa. Princeze Beatrice i Eugenie na sličan su način koristile prezime York prema tituli svog oca, vojvode od Yorka.

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Podsjetimo, princ George krenuo je ove godine pohađati prestižni prestižni Eton College, čime je krenuo stopama svog oca i strica, koji su ondje proveli pet godina. Charlotte i Louis i dalje pohađaju Lambrook u Berkshireu.

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