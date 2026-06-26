Spice Girls su pjesmu 'Wannabe' objavile prije točno 30 godina, nastala je za samo pola sata

Prije točno 30 godina Spice Girls su objavile svoj debitantski singl "Wannabe", pjesmu koja je u vrlo kratkom roku postala globalni fenomen i jedna od najpopularnijih pop pjesama svih vremena.

Priča o nastanku Spice Girls započela je još 1994. godine kada su Bob i Chris Herbert, zajedno s financijerom Chicom Murphyjem, objavili oglas u britanskom časopisu The Stage tražeći mlade djevojke koje znaju pjevati, plesati i imaju izraženu osobnost. Nakon brojnih audicija odabrane su Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell i Michelle Stephenson. Nedugo zatim Stephenson je napustila grupu, a zamijenila ju je Emma Bunton. U početku su nastupale pod imenom Touch, da bi malo nakon toga postale Spice Girls.

Presudan trenutak dogodio se krajem 1994. godine kada su producenti Richard Stannard i Matt Rowe bili na njihovom nastupu u londonskom studiju Nomis. Umjesto savršene koreografije ili besprijekornih vokala, osvojila ih je energija, humor i karizma pet djevojaka. Ubrzo su započeli zajednički rad, a već tijekom prvih studijskih susreta bilo je jasno da grupa želi stvarati glazbu koja će odražavati njihove osobnosti.

Prije "Wannabe" snimljena je pjesma "Feed Your Love", no procijenjeno je kako njezin sadržaj nije prikladan za mladu publiku kojoj je grupa bila namijenjena. Zbog toga su odlučili napraviti potpuno drugačiju pjesmu, brzu, razigranu i "zaraznu". Matt Rowe osmislio je ritam na MPC3000 bubnjarskoj mašini, dok su članice grupe spontano smišljale melodije, stihove i reperske dijelove. Umjesto klasičnog procesa skladanja, pjesma je nastajala poput slagalice u kojoj su se različiti dijelovi spajali u cjelinu.

- Djevojke su spontano smišljale različite dijelove pjesme, ne opterećujući se klasičnom strukturom poput strofa, refrena ili mosta. Snimali smo njihove vokale, skandiranja i reperske dionice onako kako su nastajale, a tek smo ih kasnije složili u cjelinu. Bio je to proces vrlo sličan izradi plesnih remikseva, svojevrsna metoda 'izreži i zalijepi' - komentirao je u jednom intervjuu Rowe.

Zanimljivo je da je pjesma "Wannabe" praktički dovršena za svega tridesetak minuta. Melanie Brown i Emma Bunton predložile su reperski dio pred kraj pjesme, a tijekom opuštene atmosfere u studiju nastao je i legendarni izraz "zigazig-ah". Melanie Chisholm kasnije je objasnila kako je riječ nastala iz obične interne šale među članicama benda, bez posebnog značenja, ali upravo je taj neobični izraz postao jedan od najprepoznatljivijih dijelova pjesme.

Većina vokala snimljena je za manje od jednog sata, dok je Victoria Adams (Beckham) zbog drugih obveza sudjelovala u pisanju telefonskim putem te naknadno snimila prateće vokale. Producent Matt Rowe ostao je cijelu noć u studiju kako bi dovršio produkciju, a posljednji detalj koji je dodan bio je zvuk koraka Melanie Brown dok trči prema mikrofonu.

Foto: Marius Becker/DPA

Nakon razlaza s dotadašnjim menadžmentom, Spice Girls potpisale su ugovor sa Simonom Fullerom i njegovom tvrtkom 19 Entertainment, a potom i s diskografskom kućom Virgin Records. Iako je izdavač u početku želio kao prvi singl objaviti neku "sigurniju" pjesmu "Say You'll Be There", članice grupe bile su odlučne da upravo "Wannabe" predstavi njihov identitet. Smatrale su kako pjesma najbolje prikazuje njihov karakter i filozofiju "girl power". Nakon brojnih rasprava, Virgin je popustio i prihvatio njihovu odluku.

Prva verzija pjesme ipak nije zadovoljila ni grupu ni izdavačku kuću. Američki producent Dave Way napravio je remix koji je trebao zvučati modernije i više naginjati R&B-u, no članice su ga odbile smatrajući da je izgubio energiju i originalnost. Zadatak je potom dobio poznati tonski inženjer Mark "Spike" Stent, koji je u svega šest sati napravio novu verziju, pojačao vokale i dao pjesmi prepoznatljiv, dinamičan zvuk koji je publika upoznala.

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Glazbeno gledano, "Wannabe" je plesna pop pjesma s elementima hip hopa i rapa. Izgrađena je na jednostavnom, ali "zaraznom" ritmu i lako pamtljivoj melodiji. Tekst donosi neuobičajenu poruku za pop glazbu tog vremena, "prijateljstvo među djevojkama važnije je od romantične veze". Stih "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends" postao je svojevrsni manifest ženskog zajedništva i međusobne podrške, a cijela pjesma simbol filozofije "girl power" koju su Spice Girls promovirale tijekom svoje karijere.

Veliku ulogu u uspjehu imao je i spot koji je režirao Johan Camitz. Emitiranje na britanskom glazbenom kanalu The Box izazvalo je velik interes publike i medija. Ubrzo su uslijedili brojni televizijski nastupi, intervjui, radijska gostovanja i fotografiranja za tinejdžerske časopise, čime je popularnost grupe počela nezaustavljivo rasti.

"Wannabe" je prvo objavljena u Japanu 26. lipnja 1996. godine, dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu stigla u prodaju 8. srpnja iste godine. Nakon europskog uspjeha, početkom 1997. započela je velika promotivna kampanja u SAD-u i Kanadi, gdje su Spice Girls nastupale u televizijskim emisijama, davale intervjue i promovirale singl na radijskim postajama. Glazbeni spot našao se u intenzivnoj rotaciji na MTV-u, što je dodatno ubrzalo njihovu svjetsku afirmaciju.

Iako su prve kritike bile podijeljene, publika je pjesmu prihvatila s oduševljenjem. "Wannabe" je sedam tjedana provela na vrhu britanske ljestvice singlova te osvojila prvo mjesto u desecima zemalja diljem svijeta, uključujući i američki Billboard Hot 100. Do kraja 1997. godine bila je broj jedan u čak 37 država, postavši najprodavaniji singl neke ženske grupe u povijesti. Za uspjeh je nagrađena priznanjima Brit Awards i Ivor Novello Awards, a desetljećima kasnije ostala je simbol jedne generacije.

Tri desetljeća nakon izlaska, "Wannabe" se smatra jednom od najutjecajnijih pop pjesama devedesetih godina.