Bilo je to 1989. godine u Los Angelesu. Preko prijatelja iz Los Angelesa, koji je Crnogorac, povezao sam se s Millinim ocem, koji je isto iz Crne Gore. Majka Galina joj je iz Rusije i s njom sam sve dogovorio, priča nam Jadran Lazić.

Milla Jovovich (45) tad je bila manekenka u usponu. Godinu poslije snimila je film “Povratak u plavu lagunu” i postala planetarno popularna. Splitski fotograf s hollywoodskom adresom, koji posljednjih tjedana promovira svoju fotomonografiju “Jadran Lazić: 50 godina fotografije”, Millu je doveo na snimanje u vilu u Santa Monici, koja je imala golemu kamenu kadu.

Dobio sam kuću koja vrijedi milijune na korištenje od jednog Šveđanina. Uvjet da dobijem tu lokaciju bio je i da fotkam njegovu kćer, priča nam Lazić, koji je osmislio da razodjevena Milla zaroni u kamenu kadu.

- Bila je sjajna na snimanju, nimalo sramežljiva. Šveđanin kod kojeg smo snimali ostavio nam je kuhara da nam spremi ručak, no djevojke, Milla i Šveđaninova kći, nisu htjele pa sam ih nakon snimanja odveo na ručak u restoran - smije se Lazić.

Milla je 1991. snimila kultni film “Povratak u plavu lagunu”, a ostalo je povijest. Postala je zvijezda, a šest godina kasnije glumila je i u “Petom elementu” francuskog redatelja Luca Bessona. Milla i Besson su se te godine i vjenčali, no brak je bio kratkog vijeka. S Bessonom je snimila i film “Ivana Orleanska” 1999. Između 2002. i 2016. Milla je utjelovila Alice u franšizi horora “Resident Evil”, koja je nastala po videoigri. Milla je većinu djetinjstva provela u Moskvi.

Kasnije je rekla da je u Kijevu rođena slučajno. Majka joj je glumica Galina Loginova, a otac doktor. Kad je Milla imala pet godina, obitelj joj je otišla u London. Sedam mjeseci poslije preselili su se u Los Angeles. Roditelji su joj se ubrzo rastali. Milla, pravog imena Milica, lani je na svojim društvenim mrežama objavila fotografije svojih predaka koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu te naglasila kako je njezina obitelj puna vojnika. Objavila je fotografiju svoje bake Tatjane Popovy, koja je bila medicinska sestra na prvoj liniji kad je imala 16 godina.

- Do 18. rođendana marširala je kroz neizrecive strahote sve do Berlina. To su njezine medalje i dokumenti koje je moja mama sačuvala - napisala je Milla. Prisjetila se i djeda Bogdana Jovovicha.

- Moj djed po ocu borio se u redovima jugoslavenskih partizana. Moglo bi se reći da potječem iz obitelji boraca, vojnika i revolucionara te se ponosim svojom baštinom i nevjerojatnim ljudima od kojih potječem - napisala je Milla.

Glumica tvrdi kako je danas svijetu potrebno više takvih ljudi kakvi su bili njeni preci.

- Kad stvari postanu teške, razmišljam o onome što je moja baka prošla kad je još bila dijete i više ništa ne izgleda tako teško. Danas nam treba više takvih ljudi - dodala je Milla. Danas je u braku s britanskim redateljem Paulom W. S. Andersonom, za kojega se udala 2009. godine. Par se upoznao 2002. godine na snimanju “Resident Evila”, koji je Anderson režirao te su dobili tri kćeri. Milla je lani otkrila da je izgubila bebu prije četiri godine. Kako je svojedobno rekla u jednom intervjuu, Milla koja govori ruski, engleski, francuski i srpski, s kćerima priča i na ruskom jeziku.

- Pričam im priče za laku noć na ruskom. Korijeni su mi vrlo važni - rekla je Milla.

Glumica je svojedobno rekla da su joj “jedine dvije ovisnosti koje ima u životu pušenje cigareta i marihuane”. Prakticira jogu i meditira. Smatra se “duhovnom osobom”. U slobodno vrijeme opušta se pišući pjesme i svirajući gitaru.