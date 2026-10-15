Srušili kultnu lokaciju iz 'Mućki'

Obožavatelje britanske serije 'Mućke' razljutilo je rušenje zgrade Boyce Autos, poznate lokacije na kojoj su snimali brojne epizode i posebne emisije. Zgrada je navodno uklonjena kako bi se oslobodio prostor za novi sportski kompleks. Autokuća je u seriji pripadala Boycieju, kojeg je glumio John Challis, i služila mu je kao baza za prodaju rabljenih automobila.

Foto: BBC/Schreenshoot

Boyce Autos gledatelji pamte kao mjesto na kojem su Del Boy i ostali stanovnici Peckhama nabavljali skupa, često sumnjiva vozila. Autokuća se istaknula i u božićnoj posebnoj epizodi 'Time On Our Hands' iz 1996. godine. U njoj su Trotteri nakon godina prodavanja sumnjive robe napokon stekli bogatstvo, a Rodney je bratu kupio Rolls-Royce kako bi mu vratio dug za dugogodišnju potporu.

Obožavatelj Jason Allen (35), koji organizira obilaske preostalih lokacija snimanja, rekao je za The Sun da ga je vijest o rušenju zatekla. Nakon što je doznao što se događa, odmah se odvezao do mjesta kako bi fotografirao rušenje i zabilježio kako radovi napreduju.

- Zgrada je srušena iznenađujuće brzo. Čim sam čuo vijest, odmah sam se odvezao onamo kako bih dokumentirao lokaciju i fotografirao napredak rušenja – rekao je Jason Allen za The Sun. Allen smatra da rušenje predstavlja još jedan gubitak za britansku televizijsku baštinu. Pojedini obožavatelji, prema njegovim riječima, vjerovali su da bi zgrada zbog svoje uloge u popularnoj seriji zaslužila status zaštićenog objekta.

Foto: Fran Hitrec

- Za mnoge je taj gubitak značio nestanak još jednog dijela britanske televizijske baštine – zgrade za koju su neki smatrali da zaslužuje status zaštićenog objekta zbog svoje kulturne važnosti – rekao je Jason Allen za The Sun.

Rušenje Boyce Autos dolazi nakon vijesti o još jednoj poznatoj lokaciji iz serije. Harlech Tower u londonskom naselju South Acton, zgrada koju gledatelji prepoznaju kao Nelson Mandela House, trebala bi se srušiti 2027. godine, prema portalu MyLondon. U seriji su u trosobnom stanu živjeli Del Boy, njegov mlađi brat Rodney i drugi članovi obitelji Trotter. 'Mućke' su se prikazivale od 1981. do 2003. godine.

*uz korištenje AI-ja