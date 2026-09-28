Stanković će u nedjelju ugostiti svjetsku zvijezdu: 'Ovo se ne propušta nikako, svaka čast...'

Norveški književnik Jo Nesbø, čije su knjige prevedene na više od četrdeset jezika i prodane u desecima milijuna primjeraka diljem svijeta ponovno je potvrdio svoj status miljenika hrvatske publike. Norvežanin je po četvrti put došao u Hrvatsku, u organizaciji domaće izdavačke kuće Fokus, a izazvao je nezapamćen interes te je satima potpisivao primjerke svojih knjiga obožavateljima.

Zagreb: Jo Nesbo u prepunoj Tvornici predstavio novi roman "Završni kadar" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Slavni književnik svoje je vrijeme u Hrvatskoj iskoristio i za intervjue pa je tako upravo on gost Aleksandra Stankovića sljedeće nedjelje za popularnu HRT-ovu emisiju Nedjeljom u 2. Gledatelji će epizodu s Norveškim književnikom imati priliku pogledati u nedjelju, 4. listopada, na Prvom programu Hrvatske televizije. Kako je najavljeno, razgovor se nije zadržao isključivo na književnim temama i popularnom detektivu Harryju Holeu, već je obuhvatio širok spektar tema koje izlaze iz okvira samog kriminalističkog žanra, pružajući jasan uvid u um čovjeka koji je majstor stvaranja napetosti i kompleksnih psiholoških profila.

Na Facebook stranici izdavačke kuće Fokus objavljene su i fotografije sa snimanja emisije, a gledatelji svoje oduševljene nisu skrivali u komentarima.

- Ovo se ne propušta, bravo za Stankovića - napisala je gledateljica.

Velika književna večer održana u Tvornici kulture još jednom je pokazala da Hrvati obožavaju njegove mračne skandinavske priče,a impresivno je kako su sve ulaznice za zagrebački susret rasprodane u svega dva sata. Druženje u Tvornici, koje je vješto moderirao Vlado Boban, potrajalo je više od dva sata, a odlično raspoloženi pisac s publikom je podijelio brojne anegdote o svom pisanju i strasti prema nogometu, sportu kojim se u mladosti vrlo ozbiljno bavio.

Zagreb: Jo Nesbo u prepunoj Tvornici predstavio novi roman "Završni kadar" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Glavni razlog četvrtog posjeta Hrvatskoj izlazak je njegovog najnovijeg romana pod nazivom Završni kadar, koji predstavlja četrnaesti po redu nastavak kultnog serijala o detektivu Harryju Holeu. Ovaj nekonvencionalni, problematični, ali nadasve briljantni istražitelj donio je književniku svjetsku slavu, no u najnovijem romanu čitatelji će susreti jednog potpuno drugačijeg Harryja.