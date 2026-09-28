Obavijesti

Show

Komentari 1
LEGENDARNI PISAC

Stanković će u nedjelju ugostiti svjetsku zvijezdu: 'Ovo se ne propušta nikako, svaka čast...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Stanković će u nedjelju ugostiti svjetsku zvijezdu: 'Ovo se ne propušta nikako, svaka čast...'
8
Zagreb: Jo Nesbo u prepunoj Tvornici predstavio novi roman "Završni kadar" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Norveški književnik Jo Nesbø ponovno oduševljava hrvatsku publiku, a najava njegovog razgovora s Aleksandrom Stankovićem u emisiji 'Nedjeljom u 2' oduševila je obožavatelje

Admiral

Norveški književnik Jo Nesbø, čije su knjige prevedene na više od četrdeset jezika i prodane u desecima milijuna primjeraka diljem svijeta ponovno je potvrdio svoj status miljenika hrvatske publike. Norvežanin je po četvrti put došao u Hrvatsku, u organizaciji domaće izdavačke kuće Fokus, a izazvao je nezapamćen interes te je satima potpisivao primjerke svojih knjiga obožavateljima.

SLAVNI NORVEŠKI PISAC FOTO Jo Nesbø predstavio novu knjigu u Splitu: Dvorana je bila krcata, pogledajte kadrove...
FOTO Jo Nesbø predstavio novu knjigu u Splitu: Dvorana je bila krcata, pogledajte kadrove...
Zagreb: Jo Nesbo u prepunoj Tvornici predstavio novi roman "Završni kadar"
Zagreb: Jo Nesbo u prepunoj Tvornici predstavio novi roman "Završni kadar" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Slavni književnik svoje je vrijeme u Hrvatskoj iskoristio i za intervjue pa je tako upravo on gost Aleksandra Stankovića sljedeće nedjelje za popularnu HRT-ovu emisiju Nedjeljom u 2. Gledatelji će epizodu s Norveškim književnikom imati priliku pogledati u nedjelju, 4. listopada, na Prvom programu Hrvatske televizije. Kako je najavljeno, razgovor se nije zadržao isključivo na književnim temama i popularnom detektivu Harryju Holeu, već je obuhvatio širok spektar tema koje izlaze iz okvira samog kriminalističkog žanra, pružajući jasan uvid u um čovjeka koji je majstor stvaranja napetosti i kompleksnih psiholoških profila.

INTERVJU S MAJSTOROM KRIMIĆA Jo Nesbø: 'Da sutra umrem, ne bi bila neka strašna katastrofa'
Jo Nesbø: 'Da sutra umrem, ne bi bila neka strašna katastrofa'

Na Facebook stranici izdavačke kuće Fokus objavljene su i fotografije sa snimanja emisije, a gledatelji svoje oduševljene nisu skrivali u komentarima.

 - Ovo se ne propušta, bravo za Stankovića -  napisala je gledateljica. 

Velika književna večer održana u Tvornici kulture još jednom je pokazala da Hrvati obožavaju njegove mračne skandinavske priče,a impresivno je kako su sve ulaznice za zagrebački susret rasprodane u svega dva sata. Druženje u Tvornici, koje je vješto moderirao Vlado Boban, potrajalo je više od dva sata, a odlično raspoloženi pisac s publikom je podijelio brojne anegdote o svom pisanju i strasti prema nogometu, sportu kojim se u mladosti vrlo ozbiljno bavio.

PROŠETAO MAKSIMIROM VIDEO Dinamo ugostio slavnog pisca: Jo Nesbø upoznao Čačića
VIDEO Dinamo ugostio slavnog pisca: Jo Nesbø upoznao Čačića
Zagreb: Jo Nesbo u prepunoj Tvornici predstavio novi roman "Završni kadar"
Zagreb: Jo Nesbo u prepunoj Tvornici predstavio novi roman "Završni kadar" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Glavni razlog četvrtog posjeta Hrvatskoj izlazak je njegovog najnovijeg romana pod nazivom Završni kadar, koji predstavlja četrnaesti po redu nastavak kultnog serijala o detektivu Harryju Holeu. Ovaj nekonvencionalni, problematični, ali nadasve briljantni istražitelj donio je književniku svjetsku slavu, no u najnovijem romanu čitatelji će susreti jednog potpuno drugačijeg Harryja.

STIGLA NA NETFLIX Jo Nesbø o seriji Detective Hole: 'Santelmann skoro nije dobio glavnu ulogu, bio je prezgodan'
Jo Nesbø o seriji Detective Hole: 'Santelmann skoro nije dobio glavnu ulogu, bio je prezgodan'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu
IZNENADILE SVE

'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu

Na pozornici 'Supertalenta' tri Filipinke oduševile su žiri snažnim muškima vokalima, a zavodljivo tepanje jedne od članica Fabijanu dodatno je začinilo njihov nastup
'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...
NOVA SEZONA SHOWA

'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...

Mladi akrobati iz Osijeka prvi su Zlatni gumb ove sezone showa, a to su im omogućili voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi
BORILI SU SE S KILAŽOM

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi

Mnoge poznate osobe cijelog života vode borbu s kilogramima. Oni im ponekad narušavaju zdravlje, ali i izgled, pa ne čudi kada tome žele stati na kraj, bilo da se radi o rigoroznim dijetama, lijekovima ili operacijama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026