Stefan budućnost s Lorenom ne vidi, a Manuela i Tihomir riješili su nedoumice i ponovo su sretni

U prošloj epizodi 'Braka na prvu' parovi su imali posljednju priliku da na romantičnom spoju razriješe eventualne nedoumice, a u ponedjeljak ih čeka posljednji razgovor sa stručnjacima prije donošenja konačne odluke. Dečki su se prije našli na piću te popričali o tekućim aktualnostima.

- Osjećam se dobro, kao i svaki drugi dan, jučer je bilo to što je bilo. Nema potrebe ni razmišljati o tome previše jer smo sve raspravili jučer. Mislim, nismo ni imali što raspraviti, nego je došlo do nesporazuma, što je tu je - rekao je Stefan, a Tihomir dodao kako su Manuela i on razgovarali šest, sedam sati i sve nadoknadili.

Dario je prepričavao dečkima kako su Petra i on slavili Božić, a i Petra se curama hvalila fotografijama na kojima je bila odjevena kao seksi Baka Mraz. Lorena je prepričavala kako je Stefan napravio party i pozvao ekipu sa svadbe dok je on dečkima priznao da je ispala i mala scena zato što su ga svi ispitivali vidi li se u vezi s Lorenom.

Foto: rtl

- Živimo u sadašnjosti i odnos ide kako ide. Ona i ja se ne zamaramo s tim, niti imamo nekakva očekivanja - govorio je Stefan dok je Tihomiru bilo sve jasno pa je rekao:

- Relativno se brzo možeš zaljubiti u nekoga i relativno brzo možeš znati možeš li s nekim ili ne. Činjenica da se izbjegava taj odgovor znači da nisu sigurni u to.

Foto: rtl

Djevojke su se našle kako bi popričale o jučerašnjim aktivnostima sa svojim partnerima. Manuela je ispričala kako je bila na 'najboljem spoju ikad'. Ona i Tihomir bili su na paraglidingu i poslije toga su porazgovarali na pikniku.

'Konstruktivan razgovor koji smo vodili sinoć nije se još nikad dogodio', oduševljeno je pričala Manuela curama i dodala kako će to možda utjecati na njezinu odluku. Lorena je ponovno izjavila kako je čula da je Tihomir pred kamerama rekao da bi oni mogli imati emocionalnu vezu.

Foto: rtl

- To je velik napredak, veliki korak - dodala je.

