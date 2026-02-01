Štikle, halteri, tangice, čipka... Sydney Sweeney se skinula i otkrila kakvog muškarca traži

Sydney Sweeney pokazala je svoju zavidnu figuru na snimkama iza kulisa pozirajući u donjem rublju za svoj novi brend Syrn. Poznata 28-godišnja glumica podijelila je isječak s fotografiranja za časopis Cosmopolitan, za čiju je naslovnicu i pozirala. Plavokosa zvijezda ukrasila je naslovnicu posljednjeg izdanja časopisa, u kojem se gotovo potpuno razodjenula i progovorila o slomljenom srcu.

Zvijezda serije "Euforija" prethodno je bila zaručena za poslovnog čovjeka Jonathana Davina (47), a kasnije su je mediji romantično povezivali s glazbenim direktorom Scooterom Braunom (44).

U svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama, nakon što je objavljena njezina naslovnica, glumica je istaknula svoje tijelo u crnom čipkastom donjem rublju koje je naglasilo njezine bujne atribute. Kretala se u različitim pozama kako bi istaknula svoj upečatljiv izgled, dok joj je duga plava kosa lepršala uz pomoć ventilatora ispred nje. Na snimkama su je vidjeli i kako namješta oskudne dodatke u obliku krznenog kratkog šala i prozirne, blijedožute midi suknje. Zvijezda je na setu pozirala i u lakiranim cipelama s visokom petom koje su se slagale s njezinim poluprozirnim grudnjakom i tangama. Za snimanje je svom izgledu dodala glamur tamnom, "smoky" šminkom i velikim naušnicama u obliku prstena.

Video iza kulisa s njezinog fotografiranja dolazi netom nakon što je debitirala sa svojom linijom donjeg rublja i dospjela na naslovnice nakon što su je vidjeli kako vješa grudnjake i gaćice na kultni znak Hollywood u Los Angelesu. Njezina debitantska kolekcija brzo se rasprodala nakon lansiranja. Ubrzo nakon toga, za novo izdanje Cosmopolitana izjavila je kako je željela da njezin najnoviji poslovni pothvat bude "ponovno preuzimanje kontrole nad mojim tijelom i narativom te korištenje toga za osnaživanje drugih žena".

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

'Mjesecima sam samo plakala'

U istom intervjuu, glumica se također osvrnula na svoj ljubavni život te je iznijela rijetke komentare o svom bivšem zaručniku i tome kako su se trudili održati svoju vezu privatnom dok su bili zajedno, a također se dotaknula i njihovog konačnog prekida.

​- Bila sam u vezi jako dugo, sedam i pol godina, i nikada nisam pričala o tome - rekla je Sweeney, prvi put govoreći o svojoj vezi s Davinom.

​- Bila sam vrlo privatna. Nitko nas nikada ne bi vidio zajedno. Mislim da je važno imati neke stvari za sebe - nastavila je.

​- Razumijem da sam javna osoba, ali još uvijek sam u svojim dvadesetima. Još uvijek otkrivam ljubav, a to je teško raditi s milijunima ljudi koji imaju vlastita mišljenja o tome kako bi to trebalo izgledati - izjavila je.

​- Istovremeno, tijekom cijelih svojih dvadesetih, pognula sam glavu i fokusirala se na posao, a sada želim iskusiti stvari. Ali teško je odlučiti da želim iskusiti ljubav u očima javnosti. Samo se snalazim u svemu tome - nastavila je, prije nego što je priznala da je prošle godine provela "nekoliko mjeseci samo plačući" nakon prekida zaruka s Davinom.

'Ne trebam muškarca'

Glumica je također otkrila kako se teško nosi sa samoćom i da nikada nije koristila aplikacije za upoznavanje.

​- Nikada prije nisam izlazila na spojeve. Nikada nisam ni koristila aplikaciju za upoznavanje. Moji prijatelji koji nisu u ovoj industriji kažu: 'Samo ćemo izaći i upoznati nekoga'. Ali ja ne mogu samo tako upoznati nekoga u baru. To ne funkcionira tako. Borim se s osjećajem samoće - požalila se glumica.

Foto: Instagram

​- Gledajte, ja sam šefica u svom životu. Preuzimam kontrolu. Idem za onim što želim. Samouvjerena sam i uspješna, i zapravo mi ne treba muškarac - rekla je u intervjuu.

​- Imam sebe. Imam nevjerojatnu grupu prijateljica. Imam tim opakih žena. To je vrlo zastrašujuće za mnoge muškarce, tako da muškarac mora biti u stanju stajati uz mene u tome - nastavila je.

Sweeney je rekla da je "potrebna vrlo specifična osoba koja se može nositi sa svijetom koji dolazi sa mnom", prisjetivši se kako je jednom doživjela prekid jer se jedan od njezinih bivših dečkiju, koji joj se "stvarno, stvarno sviđao", "nije mogao nositi s njezinim svijetom". Otkrila je i da je njezin tip muškarca netko "atletski građen, otvoren i duhovit" te da želi da to bude netko "tko voli svoju obitelj".