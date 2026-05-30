Stiže remake Scorseseova 'Rta straha' kao serija od 10 epizoda

Ovo je priča stara kao i vrijeme: odvjetnik uzima klijenta, odvjetnik ga izdaje usred suđenja, klijent odlazi u zatvor, klijent izlazi iz zatvora, klijent se vraća u grad kako bi psihički mučio odvjetnikovu obitelj. Tako ide priča o “Rtu straha”, koja je originalno nastala prema romanu Johna D. MacDonalda “Krvnici” iz 1957.

Knjiga je prvo adaptirana u film 1962., s Gregoryjem Peckom kao odvjetnikom Samom Bowdenom i Robertom Mitchumom kao slatkorječivim bivšim zatvorenikom Maxom Cadyjem, a potom ju je ponovno adaptirao Martin Scorsese 1991. s Nickom Nolteom i Robertom De Nirom u glavnim ulogama.

Sad, 35 godina nakon te adaptacije, “Rt straha” vraća se na male ekrane, ovaj put kao Apple TV serija od deset epizoda. Autor serije je Nick Antosca, veliki obožavatelj oba filma. Premijera je 5. lipnja, a u glavnim ulogama su Javier Bardem, Amy Adams i Patrick Wilson.

Antosca je scenarij serije odlučio malo zakomplicirati, pa je Maxova odvjetnica sad žena po imenu Anna, koja se tijekom suđenja zaljubi u okružnog tužitelja Toma Bowdena. Znao je da mu treba netko “izniman” koji će voditi glumačku postavu, pa je bio oduševljen kad je produkcija uspjela dobiti oskarovca Bardema, koji je također veliki obožavatelj filmova “Rt straha”.

- Gledao sam ga u kinu u Španjolskoj s majkom i bratom te 1991. Sjećam se kako smo bili apsolutno prestravljeni. Istovremeno smo napustili kino s osmijehom na licu govoreći: ‘Dovraga, ovo je bilo dobro’ - prisjetio se Bardem za Entertainment Weekly. I Amy Adams je veliki fan, iako za Scorseseovu verziju, kako je rekla, nema baš želudac, koliko joj izaziva tjeskobu.